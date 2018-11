Carmelo Cabrera: "Si depuramos responsabilidades, empezamos por Berdi Pérez"

El exjugador grancanario del Real Madrid y de la selección española Carmelo Cabrera ha dicho este lunes a Efe que si el Herbalife Gran Canaria depura responsabilidades por su marcha en Liga y Euroliga deberá empezar a hacerlo por el director deportivo y después por el entrenador.



Cabrera ha señalado que no cree que el presidente Enrique Moreno ni el vicepresidente -que desconoce quién es- decidan las contrataciones y los despidos de los jugadores. "El máximo responsable de los fichajes es Berdi Pérez y, después, está el entrenador, que en pretemporada dijo que tenía la plantilla perfecta (literalmente dijo estaba 'encantadísimo' con el plantel), y que era muy equilibrada. Yo veo al equipo con muchas individualidades y con un juego bastante anárquico y sin cohesión", ha asegurado.

El que fuese uno de los mejores bases europeos en su época es de la opinión de que en el 'Granca' debe primar sobre todo la motivación, ilusión y autoestima. "Muchas veces el exceso de egoísmo de la individualidad lleva a no conseguir unos resultados positivos. En este último partido, Iberostar Tenerife me pareció mucho más cohesionado que el Gran Canaria, en el que cada uno hace la guerra por su cuenta", ha afirmado.

Cabrera ha manifestado que no es partidario de tomar decisiones drásticas, pero aún se pregunta por qué el club prescindió de su anterior entrenador, Luis Casimiro. "Las cosas fueron bien el año pasado con la plantilla y el entrenador que había y, con los éxitos que se consiguieron, no entiendo cómo no continuó el técnico", ha revelado. Asimismo, el otrora 'mago' Carmelo ha asegurado que la plantilla del Herbalife es "corta" para disputar la Liga y la Euroliga. "También hay algún jugador como Oliver, que con 40 años está disputando estas dos competiciones, a lo que hay que añadirles los viajes. El CSKA de Moscú tiene un vuelo chárter y viaja cómodamente, y el Gran Canaria coge vuelos regulares y eso es criminal. Lo sufrí cuando jugué en Madrid y aquí, además, pagamos la insularidad", ha señalado.

Por otra parte, Cabrera considera que el Herbalife está atravesando un estado anímico bajo. "Encima ahora viene un calendario muy apretado, con partidos ante Baskonia, Madrid y Estudiantes, más dos encuentros de la Euroliga, que no creo que sea nuestra competición, porque son muchos partidos muy seguidos y no tienes tiempo de recuperarte", ha comentado. De esta manera, el exjugador cree que lo prioritario pasa por hacer una terapia de grupo. "Hay que concienciar a la plantilla de que realmente todos están en el mismo barco y que este club es de los grandes, ya que ha estado siempre entre los ocho mejores equipos en la Liga, y ahora mismo está ocupando una plaza muy preocupante de descenso directo", ha indicado.

En cualquier caso, a Cabrera no se le pasa por la imaginación un posible descenso. "Si el equipo bajase estaría a punto de desaparecer, porque todo el mundo es de fuera y no hay un arraigo de gente de aquí. Habría una desbandada y supondría un fracaso total, ya que tenemos una gran afición y un pabellón impresionante. Entiendo el enfado de los aficionados, porque no estamos acostumbrados a esta trayectoria", ha concluido.