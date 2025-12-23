Fenerbahçe - Barça: horario, canal y dónde ver en TV y online el partido de Euroliga

Tras nueve triunfos consecutivos, los chicos de Xavi Pascual afrontan ahora el enorme reto de mantenerse en lo más alto de la Euroliga conquistando Estambul

Cuando Xavi Pascual llegó hace semanas al Barça se esperaba una reacción, pero nada al nivel de lo que se está viviendo, y es que son nueve triunfos consecutivos entre todas las competiciones para auparse a lo más alto de la Euroliga. Así es. Los blaugranas comparten la primera plaza de la máxima competición continental con el Maccabi Tel Aviv.

Ahora, encarando la 18ª jornada en Europa, a los de la Ciudad Condal les toca visitar a un Fenerbahçe que también está en un gran momento; tanto es así que se ha impuesto en siete de sus últimos ocho compromisos de Euroliga para colocarse con un balance de 10-6; es decir, dos partidos por detrás de los blaugrana (12-5).

De cara a pelear por el triunfo en tierras turcas el Barça no contará con una de sus piezas principales, ya que Will Clyburn cayó lesionado en el último choque continental ante Baskonia y estará alejado de las canchas al menos seis semanas, pudiendo llegar a perderse más de 15 partidos.

Kevin Punter 'arde' en la Euroliga

No estará Clyburn, pero sí un Punter que viene de hacer la mayor anotación de la historia para un jugador del Barcelona en la Euroliga. Fue la semana pasada ante Baskonia, cuando con 43 puntos, y tras tres prórrogas, los de la Ciudad Condal cantaron victoria para mantener su espectacular racha positiva.

A qué hora es el Fenerbahçe - Barça de la jornada 18 de la Euroliga

El partido de la Euroliga 2025-2026 entre el Fenerbahçe y el Barça, perteneciente a la jornada 18 de la máxima competición del baloncesto continental, se va a disputar este martes 23 de diciembre a partir de las 18:45 horas en el Ülker Sports Arena de Estambul.

Dónde ver en TV y online el Fenerbahçe - Barça de la jornada 18 de Euroliga

Este partido entre el Fenerbahçe y el Barça se podrá ver a través de Movistar +. Los derechos de la Euroliga en España los tiene esta plataforma, por lo que todos los partidos se verán por alguno de sus canales. En este caso, el duelo del equipo español se retransmitirá a través del Movistar Plus+ y en M+ Deportes (diales 7 y 63).

De igual forma, podrás seguir todas las novedades de esta competición a través de ESTADIO Deportivo, en el que encontrarás las mejores crónicas de los partidos, al igual que de la Liga ACB y la NBA.