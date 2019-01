Ponsarnau: No dependemos solo del acierto sino de trabajo, energía y esfuerzo

Jaume Ponsarnau, entrenador del Valencia Basket, aseguró que la evolución del equipo en las últimas semanas hace que ya no dependa exclusivamente de su acierto sino de otros factores como el trabajo o la intensidad, lo que les hace más fuertes como equipo.



"El equipo no depende solo del acierto, sino que tiene la confianza de depender también de su trabajo, de su energía y de su esfuerzo", explicó en declaraciones facilitadas por el club. "El equipo ahora es capaz de conjugar en la pista un nivel de energía alto, un nivel de concentración alto y un nivel de intensidad alto, tanto en ataque como en defensa, y eso nos permite tener eso que llamamos tono para poder competir contra muy buenos equipos", añadió.

Respecto al encuentro en la pista del Divina Seguros Joventut de este domingo dijo que será "muy duro" y que deberán "buscar la forma de jugar contra su dureza y encontrar nuestra inspiración, nuestro juego y a nuestros jugadores y tener un buen nivel defensivo". "Tal vez no podamos tener su nivel de dureza pero sí un nivel de actividad, de intensidad y de concentración que nos permita a partir de la defensa tener el ritmo del partido", señaló. El técnico dijo que el Joventut "es un equipo que está mostrando un nivel competitivo muy alto y muy bueno, especialmente en casa pero no solo en casa, donde están encontrando a partir de sus bases mucho juego de creación". "Dakota Mathias a partir de la recuperación de su lesión les da un juego de muy buen tirador y todo este juego especial que tienen con sus cuatros", apuntó. Pero el técnico subrayó que "uno de los puntos de mejora más importantes que han tenido ha sido que Todorovic ha ido cogiendo la forma y ahora es un jugador muy resolutivo, no solo para la creación sino también para la ejecución de los puntos".