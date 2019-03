Martín: "Estudiantes es imprevisible, ganar en su casa no será sencillo"

Martín: "Estudiantes es imprevisible, ganar en su casa no será sencillo"

El jugador del Tecnyconta Zaragoza, Nacho Martín ha destacado en una rueda de prensa que el próximo rival de los zaragozanos, el Movistar Estudiantes, es un equipo "imprevisible" y que conseguir la duodécima victoria de la temporada en tierras madrileñas no será sencillo.

"Es un equipo del que no sabemos con certeza qué esperar porque es capaz de hacer un partidazo tremendo contra el Real Madrid (93-88), y en otras ocasiones no están tan acertados. Vamos a su casa, y sabemos que ganar allí no es fácil, pero somos ambiciosos, estamos concentrados para lograr el triunfo, y eso es lo que queremos hacer", ha apuntado el ala-pívot.En este aspecto, Martín ha destacado la llegada del pívot Shayne Whittington al cuadro azulón, un jugador que aporta experiencia en la pintura y que le ha sentado "muy bien" al equipo que comanda Josep María Berrocal.

El Tecnyconta Zaragoza llega a esta cita con la moral reforzada después de conseguir certificar la undécima victoria en casa ante el Iberostar Tenerife, el primero de una serie de complicados rivales que pasarán por la pista del pabellón Príncipe Felipe en las próximas jornadas. Nacho Martín ha reconocido que fue un partido "emocionante" para la afición por cómo se produjo el triunfo en un choque muy importante que les permite seguir progresando en su camino por la permanencia en la máxima categoría, y, al mismo tiempo, mantener viva la esperanza de alcanzar los 'playoff'.

"El equipo es ambicioso y somos optimistas, pero hasta que no afrontemos los partidos y sepamos los resultados, no sabremos si tenemos que mirar a los ocho primeros o a los cuatro últimos. No hay que empezar a hacer sumas y restas sin haber jugado todavía, por lo menos con los rivales que tenemos ahora", ha advertido el 'cuatro' vallisoletano.

El conjunto de Porfirio Fisac está demostrando mayor regularidad y competitividad que en temporadas pasadas, incluso en encuentros disputados como visitante. Sobre este aspecto, Martín ha destacado que, en ocasiones, la tónica habitual de un equipo que juega fuera es que los resultados "no suelen ser buenos", pero en esta campaña el equipo "compite bien y gana muchos partidos", y ha añadido que la plantilla ha de seguir en esa "línea positiva".

Uno de los jugadores que mejor camina por esa senda es Carlos Alocén, con más peso en los esquemas del técnico segoviano a lo largo del año, y que ha culminado con su debut en la categoría absoluta de la selección española. "Carlos es un festival, lo dije hace tiempo. Solo hay que verlo en los entrenamientos, y el descaro con el que juega en los partidos es acojonante", ha subrayado Nacho Martín sobre su compañero.