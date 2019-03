Laso: "Vamos con los deberes hechos, pero en nuestro ADN está ganar siempre"

Madrid, 27 mar (EFE).- Pablo Laso, entrenador del Real Madrid, comentó que el equipo se juega poco en el desplazamiento a Atenas para jugar con el Panathinaikos porque viajan "con los deberes hechos", para afirmar a continuación que en el "ADN del club esta intentar ganar siempre".



"Conseguimos el objetivo del playoff y de la ventaja de campo muy pronto y ahora tenemos una oportunidad para crecer como equipo. No nos debemos dejar ir. Obviamente jugamos sin la presión clasificatoria, pero eso no significa que no queramos ganar. Nuestro ADN es intentar ganar todos los partidos", dijo Laso.



"Tenemos difícil ser segundos y muy difícil ser primeros, dependemos de ellos, pero nosotros vamos a intentar hacer el máximo hasta el final", siguió el entrenador del Real Madrid.



El Panathinaikos lleva seis partidos consecutivos ganando en la Euroliga.



"Están jugando muy bien en las últimas jornadas, están con confianza y jugándose el entrar en el playoff. Jugar allí siempre es complicado pero estamos bien y sólo tenemos la baja de Gabriel Deck", informó el técnico.



El año pasado en el playoff se ganó allí el segundo partido y fue clave para llegar a la Final a Cuatro.



"Sabemos que hay un gran ambiente, que aprietan mucho y que el equipo mantiene la línea de los últimos años en los que Calathes y Gist son jugadores muy reconocibles. Han fichado muy buenos jugadores de uno contra uno como Langford y Kilpatrick, que ha venido a mitad de temporada", explicó.



"El fichaje de Papapetrou que les da mucha solidez dentro-fuera, Desahun Thomas juega como cuatro abierto y están utilizando más a los pívots griegos Vougioukas y Papagiannis, que tienen mucho registro de juego interior. Es un equipo de altísima calidad que ha tenido problemas de lesiones durante la temporada pero que en el tramo final ha llegado en muy buena forma", continuó Laso.



El entrenador madridista desestimó pensar en posibles rivales para el cruce porque "no depende" de él, pero sí habló de la "falta de energía" ante el Barcelona.



"Es verdad que nos faltó energía en el último partido, también un poco en Vitoria, La temporada es muy larga e intentamos siempre ir un poco al límite. Lo que pensamos es ir recuperando esa energía, pero también veníamos de un mes muy bueno tanto en juego como en resultados. No me vale mucho en ver que partidos hemos estado y bien y en cuales mal, sino ver cómo estamos de cara al futuro".



A Laso no le gusta hablar de rotaciones.



"Entiendo lo de las rotaciones, pero para mí no son tales, sino meter jugadores que están mejor o que nos pueden venir bien de cara al futuro", apuntó.



En cualquier caso, no viajan a Atenas ni Deck, ni Melwin Pantzar ni Felipe Reyes.



"A Felipe tenemos que cuidarle y ahora tenemos dos viajes seguidos a Canarias y le viene bien descansar algún partido para que vuelva a coger no sólo el ritmo competitivo. No se ha perdido nada en toda la temporada", finalizó Pablo Laso.