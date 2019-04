Pesic: "No tenemos presión, estamos preparados para jugar este partido"

El entrenador del Barça Lassa, Svetislav Pesic, aseguró este martes que su equipo está "preparado" para afrontar la eliminatoria de cuartos de final de la Euroliga después de dos años sin hacerlo, una coyuntura que para el técnico no hace que su equipo esté presionado.

"Entre nosotros no hay presión, estamos preparados para jugar este partido. Tensión sí tenemos, pero la tensión siempre es buena porque ayuda a la concentración", concretó el preparador en la rueda de prensa previa al primer partido contra Anadolu Efes.

Los dos primeros encuentros de la serie se disputarán en el pabellón Abdi Ipekçi Arena de Estambul, en un ambiente que Pesic describió como hostil, aunque sin destacarlo por encima del que se vive en otros escenarios europeos.

"En Europa si tu equipo juega bien los aficionados tienen ilusión. Y Efes ahora tiene una atmósfera hostil y saben cómo usarla. En el último partido sentimos cómo es jugar con esa presión de sus aficionados, pero eso no es nuevo para nosotros. El año pasado hicimos allí uno de nuestros mejores partidos", recordó.

El serbio describió al Efes como un equipo "completo" y recordó que es capaz de jugar bien "en defensa y en ataque, además de tener un gran balance".

Pesic habló también sobre la gran estrella de los turcos, Shane Larkin, capaz de hacer 37 puntos en la victoria de su equipo en el último enfrentamiento contra los azulgranas (92-70), aunque quiso poner el foco en el equipo y no en un solo jugador.

"Efes es un equipo muy completo, con todos los jugadores, con Micic, con Moerman, con Simon, con todos los otros americanos. Larkin es importante, esto no se puede discutir, pero tienen fortaleza individual y de equipo. La individual es importante, pero nuestra ventaja es la táctica de equipo" resumió.



"Perdimos por veinte puntos pero tuvimos dos momentos del partido con buen ritmo y bastante buen resultado. Ellos tiraron mucho. Hicimos una buena defensa, pero tuvieron muchas segundas oportunidades en ataque. El rebote ofensivo es muy importante, sobre todo en partidos entre dos equipos tan igualados" recalcó sobre la derrota azulgrana en Estambul en la fase regular.

El técnico insistió en que "el objetivo de todo el año era estar en los 'play-off'", pero transmitió un mensaje de calma respecto al inicio de la serie de cuartos.

"El primer partido es importante, pero cuando se acaba el primero, empieza el segundo. No se decide (la eliminatoria) en el primer partido. Si ganamos, mejor; si no, hay que jugar el siguiente. Tenemos jugadores con experiencia que saben que no se puedo dar un segundo paso sin dar el primero", explicó.

Para los dos primeros capítulos en Estambul, Pesic admitió que no podrá contar con el pívot francés Kevin Seraphin, que no juega desde el 10 de marzo por unos problemas de rodilla.

"Sobre Seraphin se habla desde 2018. Es un jugador normal, es un chico que puede jugar al baloncesto, pero no es determinante. Es uno más. Seraphin tiene sus problemas y nosotros intentamos ayudarle, pero los dos primeros partidos no está preparado para jugar", reveló.

El entrenador, además, volvió a recalcar la exigencia del calendario, sobre todo en la Liga española. "Efes, después del partido contra el Milán, ha podido descansar, entrenar y prepararse. Ha podido usar los últimos tres partidos para prepararse contra nosotros. Eso no se puede hacer en Liga Endesa", se quejó Pesic.