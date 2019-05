Los manresanos, sin Lalanne, sueñan con dar la sorpresa en Vitoria

Manresa (Barcelona), 4 may (EFE).- El Baxi Manresa intentará dar la sorpresa este domingo (19:30 horas) en el Buesa Arena, donde se enfrentarán al Kirolbet Baskonia, con la baja del pívot Cady Lalanne, que arrastra una lesión en el sóleo de la pierna derecha.



Después de la baja, también por lesión, del base Corey Fisher y cuando llega la fase final de la Liga Endesa, Joan Peñarroya pierde una segunda pieza del quinteto titular. Además, el Manresa sigue sin tener al cien por cien a Erik Murphy, que viajará a Vitoria.



El técnico del Manresa reconoce que, después de una temporada con tantos problemas de lesiones, el "día a día" del vestuario "resulta complicado". Aún así, remarca que "el equipo está bien, con ganas, con ambición e ilusión por continuar en la línea mostrada durante toda la temporada".



"Nos hemos ganado estar en esta lucha por una plaza del 'play-off' y los jugadores son los primeros que tiran de todo el mundo", destaca Peñarroya.



El Baxi Manresa, que en la ida perdió en una partido más ajustado de lo que reflejó el resultado (66-82), viaja "con la idea de hacer un buen partido y llegar con opciones", apunta su entrenador.



Eso sí, Peñarroya no se olvida del potencial del Baskonia: "Es el equipo de toda la Euroliga que ha hecho más puntos en transición ofensiva, es decir, que es el equipo que juega más dinámico y más rápido y es el que hace más mates con diferencia. Es un equipo que físicamente tiene un poderío enorme".



El Baskonia recibirá al Manresa mirando hacia el liderato, después de ganar en el Palau Blaugrana al Barça Lassa, mientras que el Manresa llega como sexto de la competición con 16 victorias.



Esta temporada las derrotas más amplias de los catalanes han sido en la pista de los grandes equipo como el Barça y el Real Madrid, algo a lo que Peñarroya no da excesiva importancia.



"Esos partidos no me condicionan para mañana, como no me condiciona haber ganado en Gran Canaria o otros partidos que hemos ganado fuera", concluyó.