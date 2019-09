Gian Clavell: ´Ante España vamos a ir a jugar duro´

Cantón (China), 1 sep (EFE).- Gian Clavell debuta estos días en en China en un Mundial deseoso de ayudar a Puerto Rico a pasar a la segunda fase, algo que no logran desde Indianápolis 2002, y confía en sorprender a la favorita España este lunes, si bien es consciente de que para ello deberán jugar "duro" y hacer un partido "perfecto".



Tras su reciente paso por el Movistar Estudiantes de la Liga española, el escolta nacido en Caguas en 1993 analiza en una entrevista con la Agencia Efe las posibilidades de su equipo en el torneo y avanza que tiene varias ofertas profesionales de Estados Unidos y Europa para la próxima temporada.



Pregunta: ¿Con qué expectativas acude la selección de Puerto Rico a la Copa del Mundo de China?



Respuesta: Nuestras expectativas son muy altas. Estamos esperando por lo menos ganar los dos juegos que necesitamos ganar para la segunda ronda y nos enfocamos en eso y el juego más importante para nosotros era el de Irán (al que ganaron el sábado por 81-83) y después España y Túnez, pero pensamos en un solo juego a la vez y es en lo que estamos enfocados.



P: Puerto Rico no logra la clasificación para la segunda fase desde el Mundial de Indianápolis 2002. En esta ocasión, ¿qué posibilidades reales ve de lograrlo?



R: Nosotros esperamos estar en la segunda fase y tenemos que jugar como si vamos a estar ahí. Hay que jugar enfocados y concentrados, y también jugar duro. Hay que defender, esa es la clave, defender y jugar con ganas y con intensidad.



P: ¿Cómo afrontan el partido de España, en teoría gran favorita a acabar como líder del Grupo C y cómo lo vivirá usted tras haber jugado en el Movistar Estudiantes la última temporada?



R: Tengo mucho aprecio a España y me gusta mucho, me encanta y será un juego especial. Acabo de jugar en España y conozco a la selección y a sus jugadores y es el segundo mejor equipo del mundo y uno obviamente tiene las ganas de jugar con equipo así y poder sorprenderles.



P: ¿Confían en sus posibilidades y se ven capaces de derrotar a la selección española en su segundo partido en el Mundial?



R: Sí, uno nunca sabe lo que puede pasar nosotros vamos a ir con la mentalidad de ganar el juego y vamos a ir a jugar duro, que eso es lo que representa a Puerto Rico.



P: ¿Qué destacaría de la selección que entrena Sergio Scariolo?



R: Ellos son buenos jugadores, tienen un equipazo, saben jugar al baloncesto, tienen un buen entrenador, saben jugar el juego y se mueven bien sin el balón, con el balón, se mueven en el 'pick and roll', saben jugar la defensa, tienen a hombres grandes buenísimos, a escoltas buenísimos también y son un equipo completo. Hay que hacer un juego perfecto para sacar ese partido.



P: ¿Cómo definiría a la selección con la que acude este año Puerto Rico al Mundial?



R: Es una mezcla de jóvenes con veteranos. Tenemos algunos veteranos que puede que sea su último Mundial y jóvenes para los que es el primero. Tenemos muchos jugadores de 25 o 26 años y yo soy el segundo más joven del equipo.



Esa mezcla es muy buena porque Puerto Rico no siempre tenía a tantos jóvenes y eso es muy bueno para el futuro y nuestro futuro se ve muy bien.



P: En lo personal, ¿cómo se siente ante su debut mundialista?



R: Hay 384 jugadores en China en el Mundial y yo soy uno de ellos y me siento bendecido, superagradecido y especialmente humilde por tener una oportunidad que no puede tener todo el mundo de pisar el Mundial. Nos están tratando superbien y me siento superfeliz y contento.



P: ¿En qué momento llega profesionalmente al torneo?



R: Llego bien, en buen estado de forma física y mentalmente. Estoy fresco, estoy 'ready' (listo) y loco por empezar a jugar al baloncesto.



P: Tras su paso por la Liga española ¿sabe cuál será su futuro profesional una vez acabe el Mundial?



R: Tengo varias cosas de futuro, no puedo dar detalles pero tengo varias ofertas de futuro, varias en la NBA que hay que ver si podemos cogerlas y poder funcionar y en Europa también. Decidiré después del Mundial porque uno obviamente espera tener su mejor juego y espero tener mis mejores juegos y ganar, y también pasar a segunda ronda.



Por Antonio Soto