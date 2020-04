El Coosur Betis, ya salvado, defendía volver a jugar con 18 equipos

El Betis Baloncesto no competirá más esta temporada.

El Betis Baloncesto no competirá más esta temporada. Lince

El Coosur Real Betis, decimoquinto de la Liga Endesa hasta su paralización por la declaración del estado de alarma, defendió la reanudación de la competición con los dieciocho equipos en la asamblea de clubes que decidió este lunes que sólo la concluyan los doce primeros, pero se sumó al acuerdo general por "responsabilidad".

El club sevillano, que con el formato acordado pone fin a su temporada a falta de once jornadas para terminar la fase regular, aseguró que en la asamblea de la ACB reiteró su "postura firme" de retomar la competición, cuando fuera posible, con todos los equipos en liza, como recordó que ha mantenido desde el inicio de la crisis de la COVID-19.

En un comunicado, el Coosur Betis precisó que, por este motivo, "ha mantenido durante todos estos días a la totalidad de su plantilla, que ha permanecido en sus domicilios particulares a la espera de tener una resolución definitiva".

"Sin embargo -añade en su escrito-, el Coosur Real Betis, en un ejercicio de responsabilidad y en pos del interés general, se ha unido al apoyo unánime de la Asamblea para luchar de una manera unida por el futuro del baloncesto profesional".

La entidad bética destacó que "para no menoscabar su economía" también ha solicitado la presencia en esta fase final, prevista en una sede única, de sus patrocinadores principales y de los del resto de equipos que no participarán en este tramo final de la temporada, en la que no habrá descensos.

El Betis, asimismo, agradeció a todos sus aficionados "su apoyo incondicional durante la presente temporada" y se mostró convencido de que "el baloncesto de élite volverá con más fuerza a San Pablo en la temporada 2020-21" y "con la ilusión de dar un paso más en la consolidación de este proyecto".