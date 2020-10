El Fuenlabrada acuerda con el base Tomás Bellas su salida del club

Madrid, 27 oct (EFE).- El Urbas Fuenlabrada anunció este martes que ha alcanzado un acuerdo con el base madrileño Tomás Bellas para su salida del club después de algo más de dos años de trayectoria en el equipo, del que había estado apartado las últimas semanas.



El club anunció que alcanzaron "un acuerdo amistoso para poner fin a la relación contractual", que duraba hasta junio de 2021 tras la última renovación realizada antes de la temporada pasada, y agradeció el trabajo de Bellas, aunque la entidad señaló que le hubiera gustado que la relación hubiera acabado de forma diferente.



"Desde el club agradecemos a Tomás su esfuerzo y dedicación durante las más de dos temporadas en las que ha defendido nuestra camiseta. A todos nos habría gustado un final distinto, pero circunstancias en buena parte sobrevenidas han llevado a esta situación. Le deseamos a Tomás la mejor de las suertes para el futuro", reza el comunicado del Fuenlabrada.



La salida de Bellas llevaba rumoreándose varias semanas, después de que no viajara al partido contra el Iberostar Tenerife por decisión técnica "muy consensuada con el resto de estamentos del club", según dijo el entonces entrenador Paco García, tras unas declaraciones en las que reclamó "más protagonismo" en los partidos.



Tras la derrota del 17 de octubre contra el Baxi Manresa, García confirmó que el jugador estaba apartado del equipo, y no llegó a trabajar con el nuevo entrenador, Javier Juárez, aterrizado en el club hace una semana y que logró el primer triunfo de la temporada el sábado pasado ante el Acunsa GBC en San Sebastián (72-100).



El jugador, que dejará atrás una trayectoria de 68 partidos oficiales entre Liga Endesa, Supercopa Endesa y Liga de Campeones de Baloncesto, ha emitido un mensaje en sus redes sociales que ha reproducido también el club en su página web dando las gracias al equipo, los trabajadores, los compañeros y la afición.



"Hoy cierro una etapa en este club y no me gustaría irme sin antes dar las gracias al Baloncesto Fuenlabrada por estos dos años, gracias a los trabajadores del club y compañeros, y por supuesto gracias a toda la afición. En particular a los Fuenla Blues, Peña Animal, Peña Naranjo, Peña Tres-14, Peña El Molino y Peña Fuenlabasket por el cariño respeto y apoyo incondicional", declaró Tomás Bellas en este mensaje al Fuenlabrada.