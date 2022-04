Pau Gasol: el embajador del deporte español que se hizo bético ayer

El mejor jugador de baloncesto español de la historia tuvo unas palabras para el Real Betis Balompié y para su afición después de la conquista de la Copa del Rey

Pau Gasol pasará a la historia de deporte español como su mejor jugador de baloncesto hasta que haya alguien que lo quite de esa cima. Su trayectoria deportiva traspasa fronteras, puesto que el de Sant Boi de Llobegrat está considerado también como uno de los mejores jugadores de la historia de la NBA. Además de todo eso, Pau Gasol siempre ha sido un gran amante del deporte y no pierde la oportunidad de demostrarlo. Ayer, no quiso olvidarse del Real Betis Balompié, convirtiéndose en un bético más, tras la conquista de la Copa del Rey.



"Muchas felicidades al Real Betis y a su afición! Tercer título de Copa del Rey en una final que ha tenido de todo: prórroga, penaltis y máxima emoción. Y ganando, además, en La Cartuja", escribió el catalán a través de sus redes sociales para felicitar al equipo verdiblanco y a su sufrida afición, que tras 17 años, vuelven a saborear las mieles del triunfo.





Muchas felicidades al @RealBetis y a su afición! Tercer título de #CopaDelRey en una final que ha tenido de todo: prórroga, penaltis y máxima emoción. Y ganando, además, en La Cartuja ?? — Pau Gasol (@paugasol) April 23, 2022

Pau Gasol, el mejor embajador del deporte español posible

Pau Gasol, la leyenda del baloncesto español

No perdió detalledel partido como se puede comprobar en su escrito. Estuvo muy enganchado al desarrollo del mismo y lo disfrutó como buen aficionado neutral que es.Este es un gesto más que hacea muchos equipos, instituciones y deportistas, ya que el pívot siempre utiliza sus redes sociales para darle difusión al deporte nacional, convirtiéndose así en el mejor embajador posible.siempre está atento a la evolución del deporte español. El mayor ejemplo ha sido cuando se disputan unos, como ocurrió el año pasado en, dondeestuvo felicitando, apoyando y difundiendo las participaciones de la expedición española en el evento. Por ello, son muchos los que piden quesea, en un futuro, o presidente del) o).es el mejor jugador de baloncesto de la historia dey uno de sus deportistas más destacados junto con, por decir algunos compatriotas contemporáneos más., junto con, siguió los pasos dey se fue a laen el añodespués de dominar en la, donde ganócon sendos premios deEn la mejor liga de baloncesto del mundo, triunfó con, donde se convirtió en jugador franquicia, hasta que fue traspasado a. Allí formó una dupla letal con el fallecidopara ganar dos anillos, en. Posteriormente pasó porhasta que se retiró. Fue seleccionado para jugar el).Además de ello, ha sido uno de los mejores jugadores de la historia del baloncesto, dominando siempre que jugaba con lacon la que acumula: