Peter Sagan renueva con el Bora-hansgrohe hasta 2021

El triple campeón del mundo Peter Sagan, hasta el domingo portador del maillot arcoíris, renovó con el Bora-hansgrohe hasta el año 2021, según informó el equipo alemán, que se congratuló de seguir contando con "la estrella del ciclismo" actual y de que el eslovaco se "sienta como en casa".

Sagan se mostró "encantado" con su continuidad, "una decisión sencilla" para él, "incluso teniendo todavía una temporada más del contrato actual que cumplir".

"He disfrutado dos años notables con este equipo y no me gustaría mudarme de un lugar que me haya dado tanto apoyo y confianza, incluso en los momentos más difíciles. Confío en que los próximos años sean tan satisfactorios como los primeros dos", añadió.

Bora-hansgrohe amplió también hasta 2021 los contratos de Juraj Sagan, el hermano de Peter, del polaco Maciej Bodnar, del italiano Daniel Oss y del alemán Marcus Burghardt.

El equipo alemán también renovó en los últimos días, a todos hasta 2020, a los austríacos Patrick Konrad, Gregor Mühlberger, Lukas Pöstlberger y Felix Großschartner.