Juanpe López: "Seguramente tengamos algunos días de libertad"

La provincia de Sevilla contará con representación en la atípica Vuelta a España que arranca este martes en Irún. El lebrijano Juan Pedro López (Trek) aguarda con ilusión la cuenta atrás hacia su debut en la 'grande' nacional, en la que podría disfrutar de cierta libertad de movimientos dado que su equipo partirá desde tierras vascas sin un líder de filas sólido.

"No traemos un líder claro. Vamos a esperar a los primeros días, que es bastante duro y a partir de ahí sacaremos conclusiones, a ver qué tal va Kenny Elissonde en la general, que creo que lo puede hacer bastante bien. Pero seguramente tengamos algunos días de libertad y a ver si lo podemos aprovechar al máximo posible y luchar por la etapa. Cada vez que se corre hay que luchar, pero en esto, como no hay un líder realmente claro, después de estos tres días pues se verá si se puede luchar bastante bien", asegura Juanpe a ESTADIO Deportivo.

El sevillano aún no se encuentra al cien por cien después de que sufriera un proceso gripal en las Ardenas, y confía en ir a más conforme pasen los días por las carreteras españolas. "Cogí una gripe y la verdad es que al principio, con esto del Covid, había un poco de miedo. Pero las pruebas salieron negativas y las más próximas a la Vuelta también negativas, así que nos quitamos ese susto. Fue por esto por lo que no estuve al cien por cien (en las Ardenas), y espero aquí en la Vuelta ir día a día a más, porque no estoy recuperado todavía al cien por cien, aunque día a día seguro que iré a mejor", confiesa.

Sobre la incidencia del coronavirus en las rutinas diarias dentro de la disciplina del Trek, es consciente de que esta 'nueva normalidad' tardará en desaparecer. "Desde que empezamos a viajar. Por ejemplo en los aviones, no hacer traslados. En vez de estar en dos aeropuertos, estar en uno. Luego, cuando llegas con el equipo no sales del hotel ni para comprarte unas cuchillas que se te hayan olvidado en casa. Se lo dices a alguien del staff, que tendrá que ir a comprar las cosas que hay que ir a comprar y ya aprovechan", aclara.

"Siempre con mascarilla, cada vez que terminamos un masaje desinfectan la camilla y demás. Cambia esto, pero es una cosa que creo que tenemos que estar acostumbrados a llevarlo, porque se va a convertir en nuestro día a día", añade el de Lebrija, que sueña, como cualquier integrante del pelotón, con apuntarse una alegría. La última para la provincia la firmó Antonio Piedra en Los Lagos de Covadonga en 2012. Juanpe tiene mimbres para darlas antes o después. Su carrera como profesional sólo acaba de empezar.