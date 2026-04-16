Alanís acogerá este fin de semana una nueva jornada de Senderismo

La localidad sevillana aprovechará a las mil maravillas el paraje natural que posee para brindar a los amantes del Senderismo una gran jornada de deporte

La provincia de Sevilla se caracteriza por los múltiples espacios naturales que presenta, algo que permite que los amantes de la actividad física puedan conocer rincones únicos mientras practican de lo que más aman. A todo eso hay que sumar la oportunidad de poder las distintas localidades que se encuentran en la provincia, que muestran su hospitalidad semana tras semana para todos aquellos visitantes puedan disfrutar de todo lo que ofrecen. La Diputación de Sevilla, a través de estos circuitos provinciales, es la encargada de organizar importantes jornadas que permitan esto mismo, el poder mezclar el enriquecimiento cultural con la actividad física.

Uno de los circuitos que más promueve esto es el de Senderismo. Son hasta diez las jornadas que conforman este circuito y está basado en el fomento del ocio activo familiar cuyo objetivo es dinamizar a la vez que poner en valor los senderos de los diversos términos municipales de la provincia de Sevilla. Oportunidad única para poder disfrutar de todo el paraje natural que ofrecen los distintos municipios, sumándose a todo eso el buen tiempo que se prevé para estas fechas, lo que elevan las ganas de poder disfrutar de todo lo que tiene que ver con la actividad física.

Este próximo fin de semana, más exactamente el próximo 19 de abril, se celebrará la cuarta jornada del Circuito Provincial de Senderismo. La localidad de Alanís será la encargada de acoger esta jornada, por lo que es una oportunidad única para poder conocer enclaves únicos de esta localidad. La hora del encuentro está prevista para las 9:30 de la mañana, dando comienzo a las diez una vez se haya recepcionado a todos los participantes. Esta ruta se realizará por el entorno que rodea a esta localidad, por el corazón de las dehesas de Sierra Morena.

Durante este trayecto, muchos serán los lugares que se podrán visitar. Entre otros lugares, se podrán hallar sitios tan pintorescos como Las Cuevas, la Fuente de las Pilitas, la Iglesia de Nuestras de las Angustias, el Castillo de Alanís o la Ermita de San Juan Bautista. En este lugar, predominan las dehesas de encinas y alcornoques, acompañadas de quejigos en zonas más húmedas. El sotobosque está formado por especies como jaras, lentiscos, romero y brezo, que aportan gran diversidad vegetal y aromas característico. Es importante recordar que podrán participar aquellas personas mayores de catorce años, estableciéndose un máximo de 150 participantes por jornada.