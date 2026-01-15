El Arco de la Macarena, ilustre motivo de la medalla del Medio Maratón de Sevilla 2026

La medalla que recibirán los corredores del próximo 25 de enero ha sudo presentada por la delegada de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla, María Tena

La delegada de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla, María Tena, presentando la medalla del Medio Maratón de 2026.Ayuntamiento de Sevilla.

Con aires macarenos. Así será la celebración de los miles y miles de corredores populares que cruzarán la meta del Medio Maratón de Sevilla 2026 el próximo domingo 25 de enero.

Tras casi 21,1 kilómetros sobre el asfalto hispalense, todos los participantes que crucen la meta serán condecorados con una medalla que en la presente edición está inspirada en el arco de la Macarena; tal y como ha presentado la delegada de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla, María Tena.

La medalla, que será entregada a todos los corredores que lleguen a la meta de la Media Maratón, cumple un año más con la tradición de haber sido diseñada a partir de uno de los monumentos mundialmente conocidos de la ciudad como es el arco de la Macarena, lugar insigne tanto para cofrades como para todos aquellos que viven en Sevilla.

En el acto de presentación de la medalla, que ha sido amadranida por la delegada de Deportes, junto a al presidente del Club de Atletismo San Pablo, Antonio Olivencia, y el director de Create Deporte, Mateo Navajas, María Tena ha destacado "el crecimiento sostenido y la proyección de esta prueba, que en esta edición ha vuelto a establecer un nuevo récord de participantes, con 20.000 corredores en la salida el próximo domingo, 3.000 más que el año pasado".

Una prueba idílica para los Élite... y los populares

Más allá de la fantástica medalla, en el acto también se ha confirmado que estarán en la salida más de 30 corredores de élite, quienes pelearán por la victoria. Lo cierto es que la prueba sevillana es una de las más importantes del calendario nacional español. No sorprende, ya que por su trazado llano y condiciones meteorológicas atrae a muchos atletas de todo el mundo que esperan estableces nuevos récords personales.

Justo por ese gran escenario tampoco sorprende que cada año haya más y más corredores populares deseando apuntarse a la prueba. Como decíamos, en esta ocasión serán 20.000 los atletas que tomen partida en una carrera que mantiene la salida y la meta se mantienen en la glorieta de Buenos Aires, en el paseo de Las Delicias. La entrada en meta conservará su trazado tradicional tras recorrer todo el casco histórico sevillano.