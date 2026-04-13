La Campana acogerá el comienzo del Circuito Provincial de Marchas Cicloturistas

El próximo fin de semana se vivirá el regreso de un circuito muy querido en la provincia sevillana, como es el de Marchas Cicloturistas, que dejará grandes imágenes deportivas allá por donde vaya

Andalucía, cuando se acerca la primavera, es uno de los lugares prolíficos para la actividad deportiva. El buen tiempo anima a poder realizar todo tipo de actividades, con muchas disciplinas que esta tierra ofrece, para todos los gustos. Sevilla, sin lugar a duda, aprovecha a las mil maravillas todo los recursos que tiene, con localidades que se vuelcan en poder ofrecer grandes experiencias para todos aquellos que quieran tener al deporte como acompañante de lujo. Aparte de todo eso, muchos son los que quieren instaurar en los más pequeños esos hábitos, recogiendo el guante para ello la Diputación de Sevilla. Esta institución se encarga de la creación de importantes circuitos que sirven para crear experiencias únicas para todos los que deseen participar.

Y, para eso, hay uno de los Circuitos referentes en la provincia sevillana es el de las Marchas Cicloturistas. Este tiene como finalidad el fomento del ocio activo en el ámbito familiar, promoviendo el conocimiento y la puesta en valor de los atractivos paisajísticos, culturales y gastronómicos de cada localidad sede. Asimismo, se trata de un circuito que ha experimentado en los últimos años un crecimiento significativo en términos de participación. Hasta diez son las jornadas que se celebrarán a lo largo de este año, dando comienzo el próximo 19 de abril hasta el 18 de octubre, por lo que son muchas las oportunidades que existen para un circuito especial para los amantes de esta disciplina.

La encargada de abrir el telón de esta edición será la localidad de La Campana, en la fecha anteriormente mencionada. La participación en el Circuito no estará restringida por razón de nacimiento, sexo, nacionalidad, discapacidad, condición social o cualquier otra circunstancia personal o social. Como dato de importancia, podrán participar las personas nacidas a partir del año 2011, por lo que un importante grupo de jóvenes también podrán disfrutar de la emoción de las Marchas Cicloturistas.

Las inscripciones se podrán realizar a través del apartado disponible en la web de la Diputación de Sevilla, todo ello hasta el jueves 16 de abril a las 15:00 o hasta completar el número máximo de inscripciones establecido. También es importante recordar que se podrá realizar el mismo día de celebración de la prueba, hasta completar el aforo máximo permitido por la organización. Al tener carácter gratuito la inscripción, se apela a la responsabilidad para la solicitud de las mismas. Con todo esto, surge una nueva oportunidad de poder disfrutar de una disciplina muy querida por la provincia sevillana.