Recomendaciones para el verano más deportivo

Se aproxima el verano y con ello los hábitos de ejercicios y de alimentación en las personas sufren algunos cambios para adaptarse a las distintas temperaturas.

Desde el SADUS ofrecen una serie de recomendaciones sobre la rutina deportiva, la hidratación y la alimentación recomendadas para la época estival que se acaba de iniciar.

Si te gusta hacer deporte en verano y no quieres perder la forma física, por no ir al gimnasio, puedes pasarte a deportes acuáticos como la natación o el aquagym, que son disciplinas en las que no se nota tanto el calor al estar en contacto directo con el agua.

Un elemento clave, a tener en cuenta también, es la hidratación, para lo que será necesario beber agua con asiduidad durante la práctica deportiva, con el objetivo de evitar la deshidratación.

De la misma manera, es importante no hacer ejercicio durante las horas de más calor. Es recomendable realizar deporte por la mañana temprano o a la caída del sol y, preferiblemente, usar ropa transpirable y holgada.

En cuanto a la alimentación, las verduras y frutas de temporada son un complemento perfecto para evitar los excesos de grasas durante el verano, y así, se pueden evitar las comidas copiosas. Igualmente, los expertos recomiendan la ingesta moderada de frutos secos de forma previa a la realización de actividades deportivas, ya que tienen un gran aporte energético.

SADUS