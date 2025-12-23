Álvaro Iglesias deja los Redsticks tras 246 partidos como internacional

El jugador de 32 años cierra su etapa con la Selección española habiendo sido olímpico en tres ocasiones: Río 2016, Tokio 2020 y París 2024

El jugador del Club de Campo Álvaro Iglesias anunció su retirada de la selección española, después de once años como internacional absoluto y 246 partidos, en los que ha sido uno de los capitanes del equipo y ha participado en tres Juegos Olímpicos, Río 2016, Tokio 2020 y París 2024.

"Llevaba tiempo pensando en que se estaba acercando el momento. 11 años en la selección absoluta es mucho tiempo y desde febrero mi vida ha cambiado. Simplemente tocaba cambiar de prioridades. Aun así, aunque tengas el run run en la cabeza, tomar la decisión de dejarlo no es fácil", dijo en declaraciones a la Federación Española de Hockey (RFEH).

Jugando con el ligamento cruzado roto

El madrileño, que desde noviembre de 2020 ha jugado sin operarse de una rotura de ligamento cruzado de rodilla, con una preparación específica, destacó como sus principales recuerdos con la selección las dos medallas logradas en los Europeos, la última el bronce de este año, y sus vivencias con el grupo.

"He tenido la suerte de pertenecer a un gran equipo, de tener diferentes roles, de haber conocido y coincidido con jugadores que veía cuando era recogepelotas de niño y después haber podido ser capitán del equipo, todo esta evolución y cambios dentro del equipo ha sido increíble", comentó tras citar a Xavi Lleonart como el compañero que le ha marcado especialmente.

Ve con buena salud a España

El jugador del Club de Campo recordó su debut con España en noviembre de 2014 contra Gran Bretaña; señaló a Bélgica como el rival más duro al que se ha enfrentado y admitió que nunca olvidará su gol en el Preolímpico con Francia para los Juegos de París.

"A la selección la veo con un futuro muy bueno, vienen buenas generaciones con ganas de trabajar y el equipo que hay ahora está muy consolidado. Están llegando a su mejor momento como deportistas y tienen cuerda para rato. Me atrevería a decir y ojalá que así sea, que van a subir a mas pódiums en los próximos torneos", aventuró en su adiós como internacional.