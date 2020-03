Carolina Marín supera la segunda ronda

(incluye declaraciones de Marín)



Redacción deportes, 12 mar (EFE).- La española Carolina Marín, octava favorita, superó la segunda ronda del prestigioso torneo All England, que ganó en 2015, al vencer a la china Wang Zhi Yi en 36 minutos de partido.



Marín, actual campeona olímpica, tres veces campeona del mundo y en tres ocasiones de Europa, superó con claridad a su rival, por 21-13 y 21-14.



?Estoy contenta de llegar a cuartos de final. Hoy me he encontrado muy bien en la pista, muy concentrada, y he sabido en todo momento lo que tenía que hacer?, dijo la actual campeona olímpica, tres veces campeona del mundo y de Europa.



Carolina Marín se mostró contenta por su rendimiento y augura un partido duro para acceder a las semifinales del torneo británico: ?Era la primera vez que jugaba contra ella y hemos hecho un buen plan de juego. Mañana iremos a por los cuartos de final contra la japonesa Akene Yamaguchi, como siempre una rival complicada, pero iremos a por todas, daremos lo mejor y seguiremos disfrutando en la pista que es lo más importante?, declaró.



El All England es el torneo más prestigioso y antiguo del mundo y comenzó a disputarse en 1898. Se disputa en Birmingham desde 1994.