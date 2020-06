Alex Cora asegura que regresará a dirigir en las Grandes Ligas

Caguas (Puerto Rico), 11 jun (EFE).- El exdirigente puertorriqueño Alex Cora aseguró este jueves que regresará a dirigir en las Grandes Ligas, después de haber sido suspendido por un año por su vinculación con el robo de señales cuando era coach de banca de los Astros de Houston durante su campeonato en 2017.

"No tengo duda de que voy a estar en Grandes Ligas y estoy pagando el precio y me lo merezco", afirmó Cora a un grupo de periodistas tras repartir unos 50 cheques a igual número de obreros de ornato y saneamiento del Municipio de Caguas, ciudad aledaña a San Juan.

La suspensión a Cora surgió cuando una investigación de las Grandes Ligas encontró una confesión del lanzador Mike Fiers, quien fue parte de la plantilla de los Astros en la campaña de 2017, según la cual la franquicia puso cámaras de vídeo en los jardines del campo para espiar las señas del receptor al lanzador de los equipos rivales.

Las señales eran comunicadas a los bateadores a través de golpes con los mismos bates a cestos de basura próximos.

Tras esa temporada, Cora fue elegido como dirigente de los Medias Rojas de Boston, a quien llevó al campeonato en 2018.

El 14 de enero los Medias Rojas anunciaron la salida de Cora, un día después de que el comisionado de MLB, Rob Manfred, lo vinculara en el escándalo de robo de señales.

El puertorriqueño y la novena de Boston coincidieron en que la desvinculación era lo mejor para las partes.

"A veces me abochorno porque la gente me apoya por lo que sucedió en el 2017. Se lo agradezco", admitió Cora, quien recordó el día en que trajo el trofeo de campeonato de los Medias Rojas en una caravana desde el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, en San Juan, hasta su ciudad natal y de crianza, Caguas.

"Todo el mundo vio lo del 2018 y cómo se dio todo. En casa veo juegos y fue sumamente especial. La gente le puede quitar crédito, pero sé que puedo estar en ese nivel. Todos merecen una segunda oportunidad. ¿Que me la den? Es cuestión de ellos. Yo sé que yo estoy preparado", aseguró.

Cora, no obstante, admitió que actualmente no está pensando cuándo regresará a dirigir, pues su plan principal como persona es en ayudar a sus compatriotas, tal y como hizo este jueves, junto al alcalde Caguas, William Miranda Torres, en la entrega de los cheques a los empleados de ornato del Municipio.

"Creo que ayudar es lo más importante, ayudar a mi familia, que es lo más cercano. No estamos viviendo en el momento más fácil como ciudadanos, como humanidad, pero poco a poco nos vamos levantando", reflexionó.

Cora indicó además que el estar acuartelado en su residencia en Caguas le ha ayudado a olvidar el tema de la suspensión impuesta por las Grandes Ligas.

"Sinceramente el comisionado tomó la decisión de que fuese un año. Él tiene sus razones y no las voy a cuestionar. Hay que respetar su decisión. La gente dice que salí bien. Eso es mentira. El que diga que uno está bien, no es así", sostuvo.

"A veces uno se sienta en la terraza, se pone a ver los juegos y ver las cosas especiales que pasaron en el 2017 y 2018. Pero yo sé que en los ojos del público, cada cual tiene su opinión", añadió Cora.

El boricua dijo además estar en desacuerdo con las declaraciones del exgerente general de los Astros Jeff Luhnow al tildarlo como el principal responsable del robo de señales.

Ante el suceso, Cora admitió no estar orgulloso del mismo y destacó el apoyo que ha recibido de parte de su familia ante la situación.

"Han sufrido esto igual que yo. No estoy mal. Alex no está mal, sino gozándose con su familia y ayudando como tiene que ayudar. Mis amistades, mi familia no se abochornan de mí. ¿De si están decepcionados? Claro, fue más triste que sucedió", sostuvo.

"Muchos creen en mí a pesar de que no todos creyeron. Leí cosas que entiendo porqué, pero a la vez fue difícil de entender porque solo fue un error y ahora estamos pagando el precio", puntualizó.