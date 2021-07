Isa Contreras: "Un diploma olímpico sería un éxito, pero lucharé por medalla"

La piragüista de la selección española Isa Contreras, que debutará este verano en unos Juegos Olímpicos, destacó que estar en Tokio 2020 supone "cumplir un sueño", aunque quiere ir más allá y buscar "un diploma olímpico, lo cual sería un éxito", si bien dejó claro que luchará "por las medallas".



Así lo ha dicho en una entrevista con Efe en Ceuta, donde pasa unos días antes de encarar la recta final de la preparación con vistas a estos Juegos Olímpicos, a los que aseguró que acudirá con el deseo de "disfrutar" aunque la pandemia haya obligado a establecer una serie de medidas "estrictas" en torno a la cita olímpica.



Isabel Contreras (Ceuta, 1989), integrante de la selección desde la temporada 2011-2012 en la modalidad de K-4, está "contando los días para que llegue el momento de competir" y añadió: "por un lado, quiero que llegue ya para vivir la experiencia, pero, por el otro, no me importaría esperar un poco para estar mejor preparada".



La palista ceutí afronta muy ilusionada y con ambición esta cita. "Pensar en medalla es ser bastante optimista, pero iré pensando en ella, aunque un objetivo real sería meterse en la final, estar entre las ocho primeras sería un logro bastante grande. Me marco ese objetivo, pero una vez en la final lucharía por todo", aseveró.



MÁXIMO SUEÑO



Representar a España en unos Juegos Olímpicos Olimpiadas "es lo máximo", pues recordó que era un logro que le faltaba en su palmarés y algo que quiere conseguir cualquier deportista cuando empieza a competir, tras lo que reiteró que ahora le "gustaría" verse "también en la final".



Tras clasificarse para el preolímpico con su triunfo en la final A en el Selectivo Nacional Absoluto de Trasona (Asturias) el 21 de abril, la palista selló su pasaporte para Tokio tras ganar su prueba en Szeged (Hungría) el 13 de mayo y, desde entonces, empezó a recibir multitud de consejos.



"Me han dicho que disfrute de lo que he conseguido porque es una experiencia de por vida e intentaré disfrutarlo al máximo", declaró a Efe.



Entre los consejos destaca el del expiragüista olímpico José Ramón López Díaz-Flor y la exwaterpolista Lorena Miranda, ambos ceutíes. "José Ramón está igual de contento que yo, llevaba todo el año animándome y cuando lo conseguí, su satisfacción era equiparable a la mía. Lorena me ha transmitido que viviré algo inolvidable y creo que vendré diciendo lo mismo", comentó.



Isabel Contreras no quiere plantearse si hubiera podido ir a otros Juegos en el caso de competir en el K-1 500 metros, barco con el que se ha clasificado, en lugar de hacerlo formando parte del K-4.



"Soy de pensar que al final todo suma y te lleva a algún lado, y pensar en el pasado es hablar por hablar porque no sé si de haber hecho otra cosa, igual no estaría ahora aquí. Como no hay ciencia cierta, prefiero ni pensarlo", afirmó la ceutí.



Lo que sí tiene claro es que esta clasificación le ha insuflado moral para seguir. "En el 2019 me mermó un poco la moral, pero ahora mentiría si diría lo contrario, ya que antes pensé en la retirada y en la actualidad no sé si pensar en un ciclo, pero sí en un día a día y ver lo que pasa", dijo.



MOMENTO HISTÓRICO



La palista afirmó que España está atravesando un "momento histórico" con el piragüismo, ya que "en el kayak masculino se están viviendo unos años que serán difíciles de superar y es una época" que hay que "aprovechar, mientras que el femenino está levantando cabeza poco a poco".



En su opinión, su clasificación para Tokio también es importante porque "ya no sólo es el barco de Teresa Portela en el K-1 200 el que estará en los Juegos, sino que ya tenemos dos", y confió, además, en que "para París 2024 sean alguno más; por nivel, España debería tener algún barco de equipo clasificado, pero mirar atrás ahora es buscar una respuesta que no vamos a tener".



Isabel Contreras indicó que ya tiene la mente puesta en Tokio y "muchas veces" se imagina ya allí, y aunque desconoce cuál será su reacción, supone que entonces tendrá "ganas de competir" e intentará pensar en que está "en una competición más y luego disfrutar lo que pueda del ambiente olímpico".



KYOTANGO



La palista española, por las restricciones por el COVID-19, se desplazará primero a Kyotango, en la prefectura de Kioto, situada a unas siete horas de Tokio. "Allí me intentaré aclimatar porque no nos dejan ir antes a Tokio, por lo que estaré en Kyotango el 22 o 23 de julio y a Tokio me incorporaré una semana después porque la competición es el 3, 4 y 5 de agosto", explicó.



En su caso afrontará las eliminatorias los días 3 y 4 de agosto, y señaló que las pruebas "están previstas sobre las tres de la madrugada", pero, a pesar de ello, le "consta que habrá mucha gente" apoyándola por televisión.



Los controles por el coronavirus marcarán su estancia en la capital nipona. "Nos han dicho que estará todo muy restrictivo, pero se trata de unos Juegos, sean más o menos especiales, y lo asumo. Lo bueno es que no tengo por qué compararlo con otros Juegos porque son mis primeros", dijo entre risas.