Ricardinho: "Este año la liga está mucho más competida"

Madrid, 20 dic (EFE).- El portugués Ricardo Filipe da Silva Braga 'Ricardinho' consideró que esta temporada la Liga Nacional de Fútbol Sala (LNFS) está más competida y confía en que su equipo, el Movistar Inter, vaya remontando puestos en la tabla.



"Seguramente no estamos en la posición que queríamos, siempre tenemos como meta en este club ganar todas las competiciones y ser siempre primeros. Este año la liga está mucho más competida. Empezamos bien pero después del segundo partido hemos tenido cinco lesionados", dijo.



"Ahora empezamos a estar un poquito en nuestro ritmo, en nuestra línea de competir e intentar ganar en todas las canchas. Hemos perdido muchos puntos pero ha sido también una alerta para que en la segunda parte de la liga lleguemos a donde queremos llegar, que es a ser primeros", añadió en declaraciones a EFE.



A la hora de hacer balance del 2018, comentó: "A nivel individual estoy muy contento por lo que he conseguido darle a mi equipo y a mi selección al nivel que he estado. Y también muy contento por las conquistas. He ganado muchas cosas y estar otra vez nominado para mejor del mundo, junto con otros dos compañeros, es un orgullo".



"A nivel colectivo creo que ha sido una temporada de diez. No ha sido completa porque perdimos la Copa de España en Madrid y después de un evento increíble. Pero no podemos quitar mérito a haber ganado la quinta liga consecutiva, la segunda Champions. Las cosas están en una buena línea", agregó.



Preguntado por el sorteo de la Copa del Rey, que ha emparejado a dos rivales directos de los madrileños como El Pozo Murcia y el Barça Lassa, señaló: "Siempre digo que lo importante es quién te toca a ti y no los otros partidos. Cuando te fijas mucho en los demás no miras el escalón que tienes delante y te tropiezas".



"Es una competición muy bonita. Intentamos llegar lejos en todas y si hay alguna, entre comillas, que duele menos perder de las que jugamos, es esta porque tenemos la liga, la Champions y la Copa de España. Aún así si podemos llegar lo más lejos posible, encantados. Sea contra quien sea. Aunque si podemos esquivar a alguno, mejor todavía", declaró.



Además analizó el doble duelo amistoso que medirá a España y Brasil: "Favoritos no hay en estos partidos. Creo que van a ser unos partidos increíbles, un evento increíble que la Federación está trayendo a Europa".



"No va a ser solo un España-Brasil, se va a traer gente de todos lados del mundo porque quieren ver un partido así. Es una pena que tenga partido con la selección porque me encantaría estar presenciando un partido como ese", indicó.



Ambas selecciones son de las más potentes del mundo pero cada vez aumenta más la competitividad y algunas como Portugal ya pelean por los títulos: "Es bueno que los demás se metan en sus caminos. Todos sabemos que España y Brasil están un puntito por delante de los demás pero nosotros intentamos aprovechar nuestras armas de la manera que podemos".



"El fútbol sala está cada vez más equilibrado, las selecciones potentes ya no pueden subir más y las que supuestamente no estaban en ese top hemos crecido y mejorado. Además que aparezcan jugadores jóvenes, hablo de nuestra selección, nos ha venido fenomenal", explicó.



Ricardinho acudió junto a Carlos Ortiz y Benjamín Zarandona a la presentación por parte del Banco Santander de un encuentro benéfico de fútbol sala que se disputará en el Polideportivo Municipal de Torrejón de Ardoz el próximo treinta de diciembre a las 18.00 horas.



"No es fácil que el fútbol sala llegue a eventos así porque todavía somos un circuito muy pequeño pero Benjamín ha tenido esta idea muy bonita y nosotros nos implicamos a muerte. Somos la cara del evento pero queremos tener más caras importantes para que el deporte llegue a todos lados", manifestó.



"Todos vamos a participar llevando material deportivo, la entrada es gratuita lo cual es importante para que la gente sepa que no buscamos dinero sino material deportivo para poder ayudar a la gente en Guinea Ecuatorial. Voy a intentar hacer la magia, estaré seguramente mucho más vacilón. Espero que la gente se lo tome a bien y que ganemos el partido", expresó.