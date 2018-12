Marc Roig: "No veo a corto plazo a nadie que supere en calidad a Kipchoge"

El español Marc Roig, que trabaja en Eldoret (Kenia) con los mejores atletas del planeta, declaró a EFE que no ve a ningún corredor que "a corto plazo" supere en calidad a Eliud Kipchoge, que le pegó "un bocado" al récord del mundo de maratón este año en Berlín con un tiempo de 2h01:39.



Marc Roig (Sant Pol de Mar, Barcelona; 1984) puede presumir de ser el fisioterapeuta de los grandes atletas africanos del momento. Comparte con ellos su día a día como parte del NN Running Team y es una pieza clave en el éxito que logran en carreras por todo el mundo.



En su papel de corredor también ha ayudado como 'liebre' dos veces a la keniana Florence Kiplagat para batir el récord del mundo de medio maratón en Barcelona.



P: ¿Cómo llegó a Kenia?



R: Puede ser raro si no te dedicas a nada relacionado con los animales. Soy fisioterapeuta de atletas de elite pero, quizá porque también soy un culo inquieto, también soy corredor. Corro por mí, por otros, soy liebre de chicas, y he empezado con mi mujer en una pequeña agencia de viajes.



P: ¿De qué es la agencia?



R: Sobre todo de asesoramiento para visitar Kenia y entrenar, aunque también ofrecemos opciones de voluntariado y turismo de safaris. Se llama Inside Kenia.



P: ¿Cuánto tiempo lleva en Kenia?



R: Llevo tres años viviendo. Fui hace casi diez años por primera vez a hacer un voluntariado. Me enamoré del país, me enamoré de mi mujer, que es keniana, y después de varios viajes me instalé definitivamente allí.



P: ¿Qué le dijo su familia española al decir que se iba a vivir a Kenia?



R: Ya estábamos casados, teníamos un crío, estábamos esperando el segundo y era bastante normal que nos fuéramos. El primer choque fue cuando presenté a mi novia, dije que era keniana y comenté que estaba planeando casarme. Les dije que antes tenían que ir a Kenia a ver a los suyos para formalizar todo.



P: Un amante del atletismo puede soñar en correr con los mejores. ¿Ha cumplido su sueño?



R: Sí, desde luego.



P: ¿Cómo se siente con los kenianos, como un amigo o como un extraño? ¿está integrado?



R: Los kenianos son muy hospitalarios. Me hacen sentir como uno más. Yo también tengo mis objetivos, más humildes que los de ellos, pero muchos atletas, después de no cumplir la marca prevista en Valencia, me mandaron mensajes para decirme que no pasaba nada y que se daría mejor la próxima vez. Entienden que soy el fisioterapeuta pero también uno más. Tengo mis ambiciones y ellos están atentos a mis resultados.



P: Siempre que hay una carrera importante y hay un africano nadie duda que ganará. ¿Veremos alguna vez a algún europeo batir un récord de maratón?



R: En maratón lo dudo mucho, aunque hay que recordar que el récord femenino está en poder de una blanca, la británica Paula Radcliffe, y que se lo quiten es muy difícil. Puede ser que la keniana Mary Keitany lo intente, pero en hombres lo veo muy complicado. Estar cerca o ganar medallas, sobre todo en carreras sin liebre, es posible.



P: ¿Qué importancia le da a un récord del mundo con liebre?



R: Hacer un récord del mundo sin liebre sería para darlo mucho valor, porque me parece inalcanzable. Las liebres están para ayudar a conseguir mejores marcas. Si es para conseguir un puesto algunos maratones sin liebres son muy agradables de ver.



P: ¿Veremos pronto a algún corredor un tiempo inferior a las 2h01?



R: Es el paso previo antes de batir a las dos horas. No sé cuando, pero estamos cerca de verlo.



P: ¿Podría ser Kipchoge?



R: Podría ser, porque después del mordisco que le dio a la marca es el mejor, aunque el día fue perfecto. Corrió en negativo con un buen margen todavía en la segunda media maratón y eso significa que todavía puede correr la primera media un poco más rápido. Es ir al límite, pero es posible.



P: ¿Ve algún corredor que le pueda hacer sombra a corto plazo a Kipchoge?



R: A corto plazo no. Eliud ha cumplido el prototipo de maratoniano que hace récords, el clásico. Es experimentado en pista, tuvo muy buenos resultados, y progresivamente ha cuajado en la larga distancia. Si tengo que arriesgarme diría Selemon Barega, el etíope, que es el que apunta maneras. Es la única persona en posesión de batir el récord del mundo de 5.000 de Bekele, que son palabras mayores. Aún así, a día de hoy no veo a nadie a corto plazo con esa calidad para superar a Eliud.



P: ¿Qué le pide al año 2019 profesionalmente?



R: Pido que los objetivos del equipo, del Nationale-Nederlanden Running Team, se cumplan. Batir otro récord del mundo será muy difícil, pero hay competiciones de altísimo nivel este año y como equipo intentaremos estar en ellas para dar lo máximo.



P: ¿Quiénes forman el equipo?



R: 60 atletas de doce países diferentes, pero entre los que destaca Kipchoge. De españoles solo estoy yo.