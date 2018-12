Quintero dice que el fútbol chino es una posibilidad, pero no está en su cabeza

Quintero dice que el fútbol chino es una posibilidad, pero no está en su cabeza

Bogotá, 28 dic (EFE).- El volante colombiano Juan Fernando Quintero, vigente campeón de la Copa Libertadores con River Plate, afirmó hoy que llegar al fútbol chino es una posibilidad, aunque dijo que en su cabeza aún no contempla esa opción.

"No quiero pensar todavía en lo que va a pasar en China, no puedo negar que es una posibilidad, pero en mi cabeza aún no está", manifestó Quintero a periodistas durante una firma de autógrafos en Medellín (noroeste).

El volante aseguró que no piensa aún en su futuro porque su presente está con River Plate y agregó que el próximo 5 de enero se debe presentar en Argentina.

"Tuve la oportunidad de hablar con el presidente de River y con el entrenador, ellos saben mi situación y espero el 5 de enero llegar a Argentina, reunirme con ellos y que sea lo mejor para todos", dijo Quintero.

Según varios medios argentinos, Quintero ha recibido propuestas para jugar la próxima temporada con el club Shanghai Shenhua, en el que militan sus compatriotas Freddy Guarín y Giovanny Moreno.

Quintero, quien se encuentra de vacaciones en Medellín, se coronó campeón de la Copa Libertadores con River Plate el pasado 9 de diciembre tras derrotar a su eterno rival Boca Juniors en el Santiago Bernabéu 3-1.

Esa noche, Quintero se consagró al anotar en el minuto 110 el segundo tanto para su equipo, por lo que dijo hoy que terminó el año "de la mejor manera (...) por la oportunidad que tuvimos de hacer historia en ese partido".

"Fue año difícil donde trabajé, donde me esforcé y al final sale el fruto de todo que es ganar un campeonato", concluyó.

Quintero debutó en el 2009 en Envigado, tras lo que vistió las camisas de Atlético Nacional, Pescara, Porto, Stade Rennais, Independiente Medellín y River Plate desde inicios de este año.

Con la selección Colombia participó en los mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018, anotando un gol en cada certamen.