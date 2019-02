Ángel Torres se pronuncia: "¡Vaya cruz me ha caído a mí con Marcelino!"

Ángel Torres, presidente del Getafe, se pronunció en el programa El Transistor de Onda Cero sobre el partido de vuelta de cuartos de final de la Copa del Rey.

El Valencia se clasificó a semifinales de la Copa del Rey por dos goles en el añadido ante el Getafe, tras la expulsión de Djene, que vió la doble amarilla y siete minutos de añadido por el colegiado, lo cual desató la locura de los azulones que se enfrentaron a los jugadores del equipo che una vez finalizado el partido, hasta el punto que tuvo que intervenir la Policía Nacional para solucionar el enfrentamiento producido sobre el terreno de juego en Mestalla.

Sobre la polémica con Marcelino destacó que no es algo reciente, "Viene de Santander, de aquel famoso gol de Casquero en la semifinal de Copa que él decía que era fuera de juego. Íbamos 3-1 y estaba acabando el partido y parece ser que querían pasar a la final. Pues desde allí viene todo, es que siempre tengo que chocar con el hijo, con la madre, con la hermana, con todo el mundo.. Hombre, por favor, ¡vaya cruz que me ha caído a mí con Marcelino!

El presidente del Getafe comentó el acta redactado por el colegiado Xavier Estrada Férnandez y justificó que lo que su equipo estaba haciendo era defenderse de lo que estaba ocurriendo en el terreno de juego, "no vas a dejar que te peguen" añadió. "Llevo muchísimos años en esto y no he visto una redacción de un acta con tanta maldad y tan poco real con respecto a lo que había ocurrido". También criticó a jugadores como Diakhaby y al hijo de Marcelino. "Cuando termina el partido tenemos la provocación de futbolistas del Valencia como el morenito, que se tira a agredir. O el hijo de Marcelino en plan "macarra", dentro del césped, que no sé que hace o a qué se dedica." afirmó que este último tiró al delegado al suelo cuando no debería ni salir al césped.

Finalmente, concluyó con que el equipo azulón no pudo ni salir de Mestalla porque "estaban celebrando el pase a semifinales como si hubieran ganado la Copa."