El mensaje de Monterrubio a todo el Córdoba

El CEO del conjunto de LaLiga Hypermotion lanzó un mensaje a través de las redes sociales del club en las que habla tanto de aspectos deportivos como de crecimiento de cara al 2026

El Córdoba cerró el año 2025 como mejor sabe, con un triunfo ante el Mirandés el pasado fin de semana. Los de Iván Ania llevaban sin ganar desde el pasado 2 de noviembre, es decir, seis jornadas. En este tiempo, el Córdoba ha sumado cuatro puntos de los 18 que había en juego. Gracias a su último triunfo ante el Mirandés, el Córdoba terminará el 2025 justo en la mitad de la tabla de Segunda división, con 26 puntos, dejando el descenso a cinco y los puestos de play off a cuatro.

Para hacer balance de lo que va de temporada y lo que resta por venir, el CEO del equipo califal, Antonio Fernández Monterrubio ha lanzado un mensaje a través de los medios del club en la mañana del día de Nochebuena.

Monterrubio hace balance del año en el Córdoba

El CEO del Córdoba hizo referencia a espectos deportivos, a los avances en las diferentes parcelas del club, los cambios y mejoras a nivel institucional, las mejoras en el Nuevo Arcángel, además del lanzamiento de la nueva web cordobesista entre otras mejoras tecnológicas. Este es el mensaje íntegro y completo del CEO Fernández Monterrubio al Córdoba.

"En estas fechas tan especiales, y a punto de cerrar 2025, permitidme dirigirme a todos vosotros con gratitud y orgullo. Esta es ya la tercera Navidad que tengo el honor de vivir junto a vosotros como CEO del Córdoba CF, y no hay mejor momento para detenerse, mirar atrás y reconocer lo esencial: este club avanza con el empuje de todos los cordobesistas.

El año que despedimos ha sido exigente. Competir en LALIGA HYPERMOTION nos ha obligado a dar nuestra mejor versión, a afrontar cada jornada con el coraje, la entrega y la responsabilidad que representan nuestros colores. Gracias al trabajo incansable de la plantilla, el cuerpo técnico, los empleados del club y, por supuesto, al aliento incondicional de vosotros, nuestra afición, hemos consolidado las bases de un proyecto serio, ambicioso y con futuro.

En lo deportivo, seguimos creciendo con una idea muy clara: construir hoy sin hipotecar el mañana. Estamos generando activos para el futuro del club, con jugadores internacionales en nuestro equipo, futbolistas que siguen evolucionando a través de cesiones y, especialmente, una base de talento joven con un prometedor recorrido por delante. Esa combinación de ambición y planificación es parte de nuestra identidad. Contamos con una plantilla competitiva, capaz de luchar cada partido y de hacerlo con fidelidad a nuestros valores: trabajo, compromiso y exigencia.

Durante 2025 también hemos dado pasos firmes en todas las áreas del club. En el plano social, el crecimiento ha sido notable: hemos alcanzado un récord de abonados y la asistencia en nuestro estadio ha aumentado de forma significativa, confirmando algo que todos sentimos: el cordobesismo no se explica, se vive. Ese sentimiento de pertenencia y esa fidelidad son nuestro mayor patrimonio y, al mismo tiempo, la mayor responsabilidad que asumimos.

A nivel institucional y de gestión, hemos seguido avanzando en la profesionalización de todas las áreas, reforzando una estructura moderna, responsable y alineada con las demandas del fútbol profesional. Queremos un club cada vez más sólido, mejor preparado y con una visión clara, que no dependa de la improvisación, sino de la planificación, el rigor y el trabajo bien hecho.

En infraestructuras, 2025 ha sido igualmente un año de avances. Hemos continuado con el proceso de renovación y modernización del Estadio Bahrain Victorious Nuevo Arcángel, un proyecto integral que está transformando la experiencia del aficionado y elevando el estándar de un club histórico como el nuestro. La instalación de los dos nuevos videomarcadores ha supuesto un hito dentro de un plan ambicioso de actuaciones orientadas a mejorar la comodidad, la tecnología y la seguridad en cada partido. Estas mejoras reflejan el firme compromiso de la propiedad del Córdoba CF con su afición y con el futuro del club. Además, hemos impulsado herramientas que acercan el Córdoba CF a sus seguidores: el lanzamiento de la nueva web y la app oficial, y la implantación del acceso mediante tecnología NFC al estadio, modernizando la relación entre el club y los cordobesistas y facilitando una interacción más ágil y acorde a los tiempos.

Dicho esto, somos plenamente conscientes de que todavía queda camino por recorrer. Ambición y autoexigencia son principios que llevo por bandera. Este proyecto tiene un objetivo fundamental: mejorar de manera constante y sostenible, crecer sin perder nuestra identidad y devolver al Córdoba CF al lugar que merece, acorde a la historia y a la grandeza de este escudo.

Miramos a 2026 con ilusión y determinación. Queremos seguir dando pasos adelante en el plano deportivo, competir con ambición y humildad, sin renunciar a nada, y continuar fortaleciendo el proyecto desde la sostenibilidad, la estabilidad y el sentido común. Con trabajo, unión y compromiso, el Córdoba CF seguirá consolidando una base sólida sobre la que construir un futuro cada vez más ilusionante.

En nombre del Consejo de Administración y de todas las personas que forman el club, os deseo paz, salud y momentos felices junto a vuestros seres queridos. Que estas fiestas nos recarguen de energía y nos inspiren para seguir creciendo juntos. Y, sobre todo, gracias: por estar, por creer y por empujar. Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo, cordobesistas. Que se cumplan todos vuestros sueños.Que 2026 nos traiga más victorias, ilusión renovada y, como siempre, un Córdoba CF del que sentirnos orgullosos".