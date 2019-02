Neymar, emocionado: "En el momento que más necesité apoyo, el mejor del mundo llegó y me dio cariño"

Neymar se emocionó al hablar de Leo Messi en un fragmento de la entrevista que concedió al programa "Esporte Espectacular" que se emitirá el próximo 3 de marzo.

La estrella del PSG comentó al borde de las lágrimas su relación de amistad con el argentino y cómo le ayudó en su llegada al FC Barcelona.

"Cuento esta historia a todo el mundo, en el momento que más necesité apoyo, el hombre del equipo, el mejor del mundo llegó y me dio cariño. Me dijo que fuera feliz, que fuera el Neymar del Santos, que no fuera tímido y que no le tuviera miedo ni a él ni a nadie del club, que el me ayudaría." A la pregunta de cómo afronta que Messi le haya pedido volver al Barcelona, el jugador reconoció lo siguiente: " Es difícil, siendo sincero, es muy difícil porque Leo ha sido una persona muy especial para mí en el Barcelona."

El brasileño, también declaró en otro fragmento de la entrevista que estuvo llorando dos días en casa tras la lesión que sufrió en el pie derecho el pasado 23 de enero y de la cual sigue recuperándose.