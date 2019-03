Tensión entre Monchi y aficionados de la Roma

Tras la eliminación de la Roma de la Champions League a manos del Oporto, los jugadores y directivos romanitas vivieron un episodio desagradable en el aeropuerto. Alrededor de unos 20 ultras de la Roma increparon y pidieron explicaciones a sus jugadores cuando coincidieron en el terminal aéreo, según informa La Gazetta dello Sport.



Para Monchi, que acompañaba al equipo, también tuvieron unas palabras: "Has destruido el equipo, tienes que irte", le gritaron al director deportivo de la AS Roma. Ante estas palabras, el exsevillista le contestó: "Eres bueno, en seis meses vengo a buscaros uno por uno". A lo que uno de estos le respondió: "Tienes que callarte, vete".



Los más señalados entre este grupo de personas fueron el también exsevillista Nzonzi y el checo Schick. Todos estos gritos contrastaron por los cánticos a favor de Francesco Totti, exjugador del equipo romano, que actualmente trabaja para el club como dirigente.



Después de este suceso, Monchi ha querido hacerse eco en Twitter y pedir disculpas a los aficionados que se encontraban reunidos en el aeropuerto: "Leí que mis palabras fueron reportadas incorrectamente. Es cierto que hubo un momento de nerviosismo debido a la gran decepción que todos sentimos. Pido disculpas a todos los aficionados y, en particular, a los presentes en el aeropuesto en ese momento".











Ho letto che le mie parole sono state riportate in modo inesatto.

È vero che c'è stato un momento di nervosismo, a causa della grande delusione che proviamo tutti.

Me ne scuso con tutti i tifosi e in particolare con quelli presenti all'aereoporto in quel momento.

Forza Roma!! pic.twitter.com/3V7q1S8aEw — Monchi (@leonsfdo) 7 de marzo de 2019

