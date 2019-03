Javier Tebas: "El CSD ha hecho la jugada de patada de rugby"

Madrid, 21 mar (EFE).- Javier Tebas, Presidente de LaLiga, aseguró que tras la recientes polémicas con el Comité Superior de Deporte (CSD) sobre los horarios en el fútbol, "se ha hecho la jugada de la patada de rugby donde hay un conflicto de competencias".

"Nosotros llevábamos oyendo desde la federación en los medios de comunicación que los horarios eran suyos y nosotros tenemos tan claro que eso no es así, por lo que me ha sorprendido", señaló Tebas durante la presentación del'ISDE Sports Conventions' este jueves en Madrid.

Tebas, quien se apoya en el Real Decreto 5/2015, aseguró que "los horarios se han fijado conforme a unos derechos audiovisuales" y por lo tanto, "no se pueden cambiar ya que se han pagado esos derechos".

El dirigente señaló que todas estas "ocurrencias" sobre el cambio de los horarios son lo que le preocupa, ya que "no hay necesidad de cambiar algo que ya funciona y eso, en España, funciona; por lo que cambiarlo sería un error".

Sobre su reciente visita a Italia, dónde habló sobre la "supuesta reforma de la Champions", Tebas apuntó que "se debe tener cuidado en las decisiones" ya que "las ligas que no sepan leer este reto van a perder valor audiovisual".

También aseguró que en el caso de la 'Premiere' y la liga española, no se va a permitir "que no se pueda jugar los fines de semana", porque además "no se puede utilizar la jerarquía deportiva para competir a nivel audiovisual".

"Si sumo todos los derechos de televisión de las ligas española, inglesa, alemana, italiana y todas las ligas europeas pequeñas no pasamos de los 13 mil, quien dice que se ganarían 200 millones de euros miente ya que habla sin conocimiento y sin saber" y por lo tanto, "los clubes españoles que apoyen esa idea se están haciendo daño", continuó el dirigente.

Asimismo, Tebas remarcó que LaLiga plantea estrategias sin contar con jugadores estrella como Cristiano Ronaldo y Leo Messi, por lo que la marcha del argentino de la liga española no tendría que suponer un retraso en el crecimiento de la institución, aunque este prefiere que este aquí, "como Mourihno y Guardiola".

Respecto a los equipos españoles, de la liga Santander, añadió que lo que hay que cambiar es el "concepto de aficionado", ya que "nos olvidamos que el aficionado que está en casa también paga por ver el fútbol y son ellos quienes nos permite tener las estrellas que hay en el fútbol español".

Además en un 'guiño' al fútbol modesto, Tebas señaló que a él no le importa que gane el Madrid o el Barça siempre la liga, lo que no quiere es que "ganen con 100 puntos, porque la competitividad son los puntos no quien gana y la liga española es la más competitiva".

EFE