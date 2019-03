Piqué: "Todo lo que sea una falta de respeto es intolerable"

El duelo amistoso entre la selección de Cataluña y Venezuela acabó con victoria catalana. Los goles de Bojan y Javi Puado fueron decisivos para que los de Gerad López consiguieran el triunfo en Montilivi (2-1).

Gerard Piqué fue titular y jugó 50 minutos. No obstante, el central azulgrana protagonizó, desde el campo, la escena más llamativa de la noche. Además de ser ovacionado, mandó a callar a una parte de la grada que gritaba contra España. Piqué dijo que 'no' con el dedo varias veces a una parte de la grada de Montilivi. "El respeto está por encima de todo, sea de un lado o de otro; creo que tenemos que predicar con el ejemplo todos. Y nada, todo lo que sea una falta de respeto es intolerable. No hay que faltar al respeto", indicó el central tras el partido.

Su intervención en este partido fue polémica, ya que este ha renunciado a seguir jugando con España tras el Mundial de Rusia. Piqué aseguró que si hubiera seguido con España no hubiera ido a la selección catalana: "La gente que no lo quiera entender, no lo entenderá nunca. Tomé una decisión, quería irme una semana a tomar el sol, desconectar. Quería estar con mi familia. Y aquí vengo un día, un rato. Me lo paso bien, y mañana ya estoy con el equipo. Si hubiera seguido con España, no hubiera venido".

"Me sentía con confianza. Me gusta probar cosas nuevas. Era una acción aislada. El partido es para sacar cosas positivas del fútbol en Cataluña: se trabaja bien la cantera, el Barça, el Espanyol y otros muchos lo hacen", dijo sobre su participación con la selección.

Pique confirmó que ayer fue un gran día para la selección de Cataluña: "Tenemos una selección joven, que la toca bien, ellos son buen equipo, pero hemos jugado bien. Estoy muy contento por la fiesta de hoy. Lo tenemos que hacer más veces. Hacía más de dos años que no jugábamos. Ha sido la fiesta del fútbol catalán. La gente participa y se lo pasa bien. Es un gran día". Sin embargo, entiende las ausencias: "Faltan Xavi, Cesc y muchos otros. Los equipos han decidido no arriesgar, lo entiendo perfectamente".

Por último, garantizó que en la selección española hay muchos futbolistas jóvenes y buenos y que no esté él no significa nada: "Hay muchos jugadores jóvenes y buenos. Que no esté yo no quiere decir que no haya gente de calidad: están Íñigo Martínez, Sergi Gómez, Mario Hermoso... Hay mucho nivel y necesitan minutos y que se sientan con confianza. La decisión está tomada. No me arrepiento, necesito desconectar. Y eso me da la vida. Las piernas funcionan por este descanso".

El central fue más allá y habló de su estado actual: "Las piernas están frescas. Es evidente que estoy rindiendo más con el Barça porque no voy con la selección. Y no sólo es mi caso, hay más. Hay que reflexionar sobre los partidos que jugamos. Son muchos. En otros deportes se puede decir que se juegan muchos partidos, pero parece que en fútbol no".