El Derby County se mofa de Bielsa y su espía

El que la hace, la paga. Eso le ha pasado a Bielsa. El equipo del argentino cayó eliminado (2-4) de la ronda de semifinales de playoff por el ascenso a la Premier League ante el Derby County de Frank Lampard que, en la próxima ronda se enfrentará al Aston Villa para poder hacerse hueco en la máxima categoría del fútbol inglés.



Los jugadores del Derby devolvieron a Bielsa, en forma de broma, lo ocurrido con el espía que 'El Loco' mandó a un entrenamiento del conjunto de Lampard.



Comenzado en nuevo año, la Policía arrestó a una persona que vigilaba y espiaba el entrenamiento a puerta cerrada del Derby que había sido mandado por Marcelo Bielsa según reconoció el mismo: "He hablado con Lampard y asumo toda la responsabilidad".



El tiempo ha pasado y los jugadores del Derby no han olvidado lo que sucedió mientras preparaban su sesión rutinaria. Tras la eliminación del Leeds United bromearon e hicieron gestos al entrenador como si tuviesen unos prismáticos.



