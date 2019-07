Referentes de Argentina se alejan de la selección y piden despedir al técnico

Buenos Aires, 15 jul (EFE).- Estefanía Banini, capitana de la selección argentina de fútbol en el Mundial de Francia, y otras importantes referentes de la Albiceleste que no estarán en los Panamericanos de Lima pidieron este lunes el despido del entrenador Carlos Borrello, a quien no consideran apto para el cargo.



"Ni descanso, ni lesiones, ni permisos de mi club. Ganas sobran de estar en la selección. Desde los 5 años entrenando para defender la celeste y blanca, luchando desde mi lugar la igualdad sin discriminaciones. El cuerpo técnico decidió dejarme afuera", escribió Banini, la figura del equipo en Francia, en su cuenta de Instagram.



"Ellos, quienes son los únicos que cobran, por tener diferencias han decidido darle un punto final a mi sueño de defender a la más linda. El motivo de esto es muy simple: se habló con todo el equipo que viajó al Mundial ya que pensamos que ellos no están a la altura de lo que pretendemos", añadió Banini.



La centrocampista, de 29 años, dijo que las jugadoras quieren "el crecimiento real del fútbol femenino" y "estar a la altura de las potencias" y que por eso exigen "personas capacitadas con experiencia suficiente para aprender de ellos".



"Y no que al salir a jugar nos digan 'nos defendemos porque no me quiero comer 11 de nuevo'. Ejemplos como ese sobran y son lamentables. Lágrimas en los ojos y el corazón roto pero siempre con la frente en alta y tranquila de haber sido consecuente con lo que dije en esa charla", detalló.



La futbolista del Levante admitió que siente "pena" porque esperaba que "todas" sus compañeras de equipo "lucharan de la misma manera".



"Pero entiendo que quizás les ganó el sentimiento tan lindo de defenderla (la camiseta). Quizás a veces para crecer hay que resignar. Orgullosa de quienes sí lo hicieron", añadió.



Otra de las referentes que no fue convocada para los Panamericanos fue la centrocampista del Tacón Ruth Bravo, quien hace unos días reveló que varias jugadoras habían quedado fuera de la lista preliminar porque el seleccionador se enteró que pensaban pedir que sea removido del cargo y hoy publicó un texto casi idéntico.



Florencia Bonsegundo, que juega en el Valencia y se destacó en el Mundial, integraba la nómina de preseleccionadas para los Panamericanos pero decidió "quitarse" de la lista.



"El motivo de esta decisión tan difícil y dolorosa es por no compartir decisiones de ese cuerpo técnico. No están a la altura ni al nivel que una selección requiere. Las jugadoras tuvimos que enfrentarnos no solo a potencias dentro de la cancha sino también a la falta de soluciones fuera de ella", publicó en su Instagram.



"Necesitamos gente profesional quienes dejen diferencias de lado apoyando lo que un grupo necesita y no tachando a referentes por alzar la voz", añadió.



Al igual que Banini, lamentó que no todas sus compañeras se unieran al reclamo.



"Hoy me toca dar un paso al frente por esta lucha que iniciamos todas y que pocas tienen el valor de hacerlo", señaló.



Un mensaje similar escribió la experimentada Belén Potassa, que jugó los Mundiales de China 2007 y Francia 2019 y ahora viste la camiseta del Albacete.



"Desde 2006 entrenando, bancándome todos los procesos, luchando día a día para defender la celeste y blanca, pero el cuerpo técnico decidió dejarme afuera", sostuvo Potassa, quien también pidió la salida de Borrello y su cuerpo técnico.



La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) publicó este lunes la nómina final de las 18 futbolistas que disputarán los Juegos Panamericanos de Lima del 26 de julio al 11 de agosto.



La ausencia más llamativa respecto a la nómina preliminar, además de la de Bonsegundo, es la de la delantera titular Soledad Jaimes, que acaba de firmar contrato para iniciar su segundo ciclo en el Santos brasileño y todavía no se refirió públicamente a su no inclusión en la lista final.



- La nómina completa de las 18 convocadas es la siguiente:



Arqueras: Vanina Correa y Solana Pereyra.



Defensas: Agustina Barroso, Eliana Stábile, Adriana Sachs, Virginia Gómez, Gabriela Chávez, Aldana Cometti y Natalie Juncos.



Mediocampistas: Vanesa Santana, Miriam Mayorga, Mariela Coronel y Dalila Ippólito.



Delanteras: Mariana Larroquette, Milagros Menéndez, Yamila Rodríguez, Yael Oviedo y Micaela Cabrera.