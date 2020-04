El futuro de Luis Alberto, Fabián y LaLiga, según Álvaro Torres

Álvaro Torres es uno de los agentes más respetados y valorados en el complicado mundo en el que se manejan los representantes de jugadores en el fútbol. Licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla, Máster en Derecho Deportivo y Director general de You First Sports.

A su agencia pertenecen futbolistas de un gran nivel y, entre ellos, dos de los jugadores de moda en el fútbol europeo: Luis Alberto, criado en la cantera del Sevilla F.C., y Fabián Ruiz, formado en el Real Betis.

Como voz autorizada, Álvaro Torres ha analizado en Radio Marca Sevilla la situación actual en la que se encuentra el fútbol español y europeo a causa de la grave crisis sanitaria provocada por el coronavirus. Ha dado su visión sobre el incierto futuro al que se enfrenta LaLiga, por las muchas implicaciones contractuales en un contexto desconocido hasta la fecha, y se ha referido también al futuro de dos futbolistas a los que sigue media Europa: Luis Alberto, que no ha ocultado su deseo de volver al Sevilla, 'su casa'; y Fabián Ruiz, a quien se vincula casi a diario con el Barça y el Real Madrid.

Para Álvaro Torres, será difícil prorrogar contratos más allá del 30 de junio:

"FIFA y UEFA se han pronunciado anunciando que los contratos hasta el 30 de junio deben ser prorrogados hasta que se acabe LaLiga. Ahora es una recomendación, pero me resulta complicado que pueda regularizarlo porque puede chocar con la legislación laboral vigente en cada país, no sólo de España sino de todos los países", ha manifestado.

"Además, el futbolista que esté firmado por otro equipo le dirá que no juegue con su actual club para evitar riesgo de lesión. Es un tema muy complejo y muy difícil de regular. Habrá jugadores que decidan no continuar porque ya hayan firmado con otros clubes y habrá otros que sí", sostiene Álvaro Torres.

También ve complicado que se reaunude LaLiga con normalidad, porque hay muchos jugadores que acaban contrato el 30 de junio o que están cedidos hasta esa fecha en otros equips: "Igual FIFA y UEFA intentan con los clubes que tienen jugadores cedidos poner una normativa para todos, pero si no es para todos, el tema es muy complicado. No sólo son los que acaban contrato sino también los que están cedidos por otros clubes. Es un tema muy complejo, estamos ahí a las puertas, y yo muchas veces lo que me pregunto dentro de toda esta situación es si no estamos forzando demasiado la situación, porque es un tema sanitario, contractual, humanos... son muchos temas los que tenemos en contra".

"Es verdad que nadie quiere perder dinero, que todo el mundo quiere acabar la Liga, pero son muchos escenarios y muchos frentes abiertos€ los ascensos o los descensos. ¿Cómo va a quedar eso? ¿Se juegan o no se juegan) Todo es muy complejo y vamos a tener que ir viendo novedades día a día", apunta.

Respecto a Luis Alberto, a quien se ha vinculado en muchísimas ocasiones al Sevilla, Álvaro Torres sostiene con firmeza que llevan meses en conversaciones con el Nápoles para renovarle: "Es cierto el interés del Sevilla que ha sido público en temporadas pasadas, pero hoy día está muy centrado en la Lazio. El año pasado fue de los mejores de la liga italiana y este año está siendo el mejor de la Serie A sin ninguna duda, dicho por todo el mundo".

"Es cierto que nos han planteado desde hace meses una renovación de su contrato y hay una buena sintonía por ambas partes. Estamos en muy buena línea y estamos hablando muy activamente con el club. Hay día de hoy estamos en conversaciones y, aparentemente, bien encaminadas, aunque esto nunca se sabe hasta que se acabe de cerrar. Pero estamos muy centrado en la Lazio, sí", ha manifestado.

En cuanto a Fabián, ha negado que él haya manfiestado que el Madrid esté tras sus pasos, pero no puede obviar la evidencia: los clubes poderosos de Europa están tras el futbolista formado en la cantera del Betis: "Yo nunca en ninguna entrevista que me han hecho y he hablado de Fabián en ninguna he hablado de un club en concreto y de mi boca nunca ha salido un club en concreto. Siempre he generalizado y he dicho que es obvio que algunos clubes han preguntado por él y a todos los hemos remitido al Nápoles, esas han sido siempre nuestras declaraciones".

"Es normal porque Fabián lleva jugando a un nivel muy alto tres años, en el Betis, en el Nápoles y en la selección española. Ha sido el mejor jugador de Europa sub 21 y es normal que los clubes grandes muestren interés por él. Pero a nivel de hoy está centrado en el Nápoles y su futuro ya se verá. Lo raro sería lo contrario".