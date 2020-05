El Valencia lamenta que Gasperini no tomase medidas preventivas por el posible COVID-19

Valencia, 31 may (EFE).- El Valencia ha emitido este domingo un comunicado en el que muestra sus sorpresa por las declaraciones del entrenador del Atalanta, Gian Piero Gasperini, en las que reconocía haber sufrido síntomas presuntamente compatibles con el COVID-19 tanto en el partido ante el Valencia del pasado 10 de marzo como en el día previo sin tomar medidas preventivas.



"Hace unos días me hicieron las pruebas que me confirmaron que tuve la enfermedad (COVID-19). Recuerdo que el día antes del partido de Valencia estaba enfermo. Por la tarde, peor. Y cuando volvimos a Italia me sentía hecho pedazos", expuso Gasperini en una entrevista que este domingo publica La Gazzetta dello Sport.



El entrenador del Atalanta aseguró que "estaba fatal" durante el encuentro. "En el banquillo tenía mala cara. Era el 10 de marzo y las dos noches siguientes apenas dormí. Me sentía en pedazos y cada dos minutos pasaba una ambulancia, parecía la guerra. Pensaba: ¿si voy al hospital, qué me pasará?", dijo Gasperini.



Ante esta revelación, el Valencia ha querido "expresar públicamente su sorpresa" por el hecho de que Gasperini reconociera que tanto el día anterior como el del partido disputado en Mestalla fuese consciente de, "como mínimo él mismo, estar sufriendo síntomas presuntamente compatibles con el coronavirus sin tomar medidas preventivas, poniendo en riesgo, si ese hubiera sido el caso, a numerosas personas durante su viaje y estancia en Valencia".



Aquel partido ya se disputó a puerta cerrada y rodeado de estrictas medidas por obligación de las autoridades sanitarias españolas para prevenir el riesgo de contagio por COVID-19, precisamente ante la presencia de personas procedentes de una zona ya en esa fecha calificada públicamente de riesgo como era el norte de Italia.



Cinco días después, el 15 de marzo, el defensa argentino Ezequiel Garay dio positivo por COVID-19, y cuatro días más tarde se conoció que un 35 por ciento de la plantilla del Valencia también se encontraba infectada por el coronavirus.



Además, el 19 de febrero el Valencia había disputado el partido de ida de la eliminatoria con el equipo italiano y pocos días después se conoció que en ese momento el norte de Italia ya era un foco importante de coronavirus en el arranque de la epidemia en Europa.