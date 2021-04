Lendoiro: "A la Golden Cup de hace 25 años le faltó un líder como Florentino"

Cuando el Deportivo de A Coruña era súper y ganaba títulos, como la Liga del año 2000, el sueño del expresidente del Deportivo de A Coruña Augusto César Lendoiro era blindar el futuro del club en la Golden Cup, la Superliga europea que diseñó el coruñés Carlos García Pardo y directivo de Dorna, empresa especializada en derechos audiovisuales deportivos.



Aquella fue la época del Superdépor y el expresidente del Deportivo no tuvo duda en avalar el proyecto y abanderar una competición al estilo NBA de baloncesto, sin ascensos ni descensos, que aseguraba un maná económico para el grupo de los elegidos por Dorna y Telefónica, el patrocinador que estuvo más cerca de cumplir el sueño dorado de Carlos García Pardo.



Para Lendoiro, que entonces veía que el proyecto era buenísimo, aquella Liga de oro europea no funcionó porque no había un líder al frente como Florentino Pérez, ya que "no contar con un Florentino y, por ende, las garantías económicas precisas" no hicieron viable el proyecto, confiesa en una entrevista con Efe.



Lendoiro recuerda que la Superliga de hoy era "muy similar a la de principios del año 2000, pero abierta a los grandes históricos como Benfica, Ajax, además de los PSG, Bayern o Borussia, entre otros", ha enumerado.



Él fue uno de los grandes valedores del proyecto, en esa época era una de las voces autorizadas y escuchadas entre los dirigentes del fútbol español, ya que "Tebas, por entonces, no contaba en esos niveles", ha recordado el gestor de las dos Copas del Rey, una Liga y tres Supercopas.



Lendoiro cree que ahora el proyecto "tiene muchas posibilidades", aunque ha admitido que "no les será fácil" porque en su opinión los clubes que lideran el "golpe" al fútbol "tendrán que aclarar bien temas fundamentales como la solidaridad con los demás clubes, la UEFA, las Federaciones, las Ligas", así que "será complicado", vaticina uno de los dirigentes con más experiencia del fútbol español.



La noticia que ha asaltado las ligas europeas causando el rechazo inmediato del premier inglés, Boris Johnson, o el presidente francés, Emmanuel Macron, y de los principales entes del fútbol como la FIFA y la UEFA, es una oportunidad que Lendoiro sigue como "observador privilegiado de una realidad que existe desde hace muchos años", ha dicho, porque el "dinero que generábamos los clubes se lo quedaban en gran parte en la UEFA y eso no podía durar toda la vida".



Precisamente, que hayan entrado a este debate primeros ministros de países significativos como Francia o Reino Unido es un recurso para "políticos en apuros, ya que este puede ser un tema muy atractivo y quizás puedan incidir, si las leyes estatales se lo permiten", ha apuntado.



Pero, por otro lado, ha advertido de que "nada podrán hacer contra una competición privada a nivel europeo", descartando así una influencia real para abortar el proyecto que ahora lidera Florentino Pérez en toda Europa.



Esta nueva competición no supondrá, para César Lendoiro, una devaluación de la prestigiosa Liga española porque "en la LaLiga desde años juegan en la Champions los tres clubes que ya están en la Superliga y el cuarto que viene "colándose" todos los años como el Sevilla o el Valencia podrían entrar igual entre los cinco clubes que se clasificarán a través de criterios deportivos", en su opinión, por lo que descarta cualquier perjuicio para los representantes españoles.



Lendoiro ha recordado a Efe que "el último modesto que ha logrado ser campeón de LaLiga fue el Deportivo, y de eso hace 20 años", por lo que cree que apenas tendrá influencia en los equipos que no han sido elegidos por Florentino Pérez y ha aconsejado a las instituciones a que se sienten a negociar cómo salir del reto propiciado por la nobleza del fútbol europeo.



"Bien harán SuperLiga, UEFA, FIFA, Federaciones y Ligas en sentarse a dialogar ya y a buscar una solución", ha aconsejado el expresidente del Deportivo, porque a su juicio están obligados a "encontrar" una salida que en su opinión "no es difícil vislumbrar".



En síntesis, Lendoiro augura que en esta situación "todos van a perder muchas plumas" y es preciso que los implicados "cedan en sus "derechos" para poder llegar a un acuerdo que no deje a nadie demasiado descontento.



Carlos Alberto Sánchez