Uribe-Echevarria: ´Los contratos sin cláusula impiden de facto la fuga de jugadores´

Alberto Uribe-Echevarria, candidato continuista a la presidencia del Athletic, consideró en una entrevista a EFE que "los contratos sin cláusula" de rescisión, como los que la Comisión Gestora firmó recientemente con Iker Muniain, Oscar de Marcos y Mikel Balenziaga, son "una enorme ventaja" para el Club, ya que "de facto prácticamente imposibilitan que haya fuga de jugadores".



Uribe-Echevarria, Contador en la etapa de Josu Urrutia como presidente, defendió esas actuaciones de la Gestora y en general las de una Junta que ha "hecho las cosas muy bien" durante siete años y medio, desde que accediera a dirigir la entidad en verano de 2011.



Por ello, no cree que el ya expresidente haya entrado en campaña e incluso comentó que han llegado a decirle que Urrutia perjudica a su candidatura con esa decisión.



De todo modos, considera que tener una opinión así "significa no conocer un proceso de renovación con los futbolistas, que son muy largos, que tienen unas fases". "Ya conocíamos que esas renovaciones estaban a punto de caramelo, prácticamente hechas y supongo que lo que se ha producido es que se han cerrado los últimos flecos y se han comunicado, lo cual me parece normal", zanjó.



Además, respecto a la renovación de Muniain, no le "cabe duda" de que, como pasa "cuando un jugador puede gestionar su libertad como agente libre y viendo cómo está el mundo del fútbol y en otros países, el jugador podría haber alcanzado acuerdos al menos tan buenos como los que ha hecho con el Athletic" con otros clubes.



"Estoy seguro, pero Iker ha demostrado compromiso con el club y que quiere estar aquí, que quiere ser un símbolo y que no quiere irse del Athletic", valoró la decisión de quien abrió el camino de firmar contratos sin cláusula de rescisión.



Algo que considera "una enorme ventaja para el club, una vía interesantísima abierta por la Comisión Gestora y que hay que potenciar y que veníamos persiguiendo en la anterior Junta, porque de facto prácticamente imposibilita que haya fuga de jugadores".



"Cuando no hay cláusula es prácticamente imposible que te vayas, incluso si quieres acudir a una instancia judicial. Porque vas a estar dos años discutiendo en un juzgado y a ver qué equipo se arriesga a fichar un jugador que no sabe si le va a costar 20 ó 200. En la Premier prácticamente no hay jugadores que se vayan sin acuerdo. Los acuerdos generalmente son más caros y los jugadores no se van", explicó.



Uribe-Echevarria recordó que en los dos mandatos de la Junta de la que él formaba parte "en el aspecto deportivo" se vivió "un ciclo muy bueno" y que en el capítulo económico logró "un superávit de 300 millones de euros en el patrimonio del club" que, por mor de una Ley del Deporte que cree "injusta" y que le gustaría "cambiar", le hace partir con ventaja respecto al otro candidato, Aitor Elizegi.



"Las juntas directivas responden con su patrimonio de las pérdidas que haya. Si el patrimonio que dejas es inferior al que recibiste, lo pones de tu dinero. Así de claro. Nosotros hemos generado un superávit de 300 millones y cualquier otra candidatura que entre ahora parte de cero y tiene que generar beneficios durante cuatro años. Nos gustaría cambiar esa ley pero es lo que hay", explicó, recordando que la Junta saliente avaló "9 millones".



De todos modos, recordó también la provisión de 76 millones que apartó su Junta para posibles futuras contingencias de haber una nueva Junta no salida de la anterior, con lo que se puede decir que su candidatura podría disponer de 300 millones sin tener que echar mano de su patrimonio personal, mientras que la de Elizegi, que está obligada a avalar de inicio el 15 por ciento del presupuesto (unos 20 millones), solo podría disponer de 76 millones antes de aportar su dinero.



"Así es. Es un resumen suficiente", aseguró un Uribe-Echevarria que recordó que "en caja, que no tiene que ver con el patrimonio, la foto inicial" cuando entró su Junta "era de -59 millones de euros y la foto final estará en torno a los 270 millones".



"Cuando cogimos el club debíamos más de lo que teníamos, teníamos deuda, una caja negativa de -59 millones de euros. Las cláusulas de jugadores nos han producido 221 millones de euros y hemos invertido ese dinero en otras cosas extraordinarias: 91 millones de euros en fichajes de 18 jugadores, 23 en Lezama, 59 en un campo nuevo que hemos pagado a pulmón y otra serie de inversiones", desveló.



"Los ingresos extraordinarios no deseados los hemos invertido en cosas que de otra forma no se podrían haber hecho. Los otros ingresos los hemos generado por la buena marcha deportiva", añadió.



Por todo ello, se siente continuista de una labor marcada por "la honestidad, la transparencia y poner el club por delante de nuestros intereses personales". "No me molesta especialmente (que le llamen continuista), aunque no soy Josu Urrutia. Quiero reivindicar mi espacio y mi estilo y los retos a los que se enfrenta el club son diferentes a los de 2011", avanzó.



Uribe-Echevarria no quiso entrar en los errores que haya podido cometer la Junta saliente, pero sí ve que hay que "comunicar mucho, comunicar bien, comunicar lo que esté en los intereses del Athletic y tratar de ser empáticos con las necesidades del entorno, del ecosistema del Athletic, en el cual están también los medios de comunicación", añadió.



Por último, avanzó que en caso de ser presidente lo primero que hará será "mandar un mensaje de unidad". "Un Athletic dividido es débil y un Athletic unido es muy fuerte", consideró.