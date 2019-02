Capa confiesa que Garitano le está dando más "confianza" que Berizzo

Ander Capa desveló este jueves en Lezama que el nuevo técnico, Gaizka Garitano, con el que es titular en el lateral derecho, le está dando más "confianza" que el anterior, Eduardo Berizzo, con el que era habitualmente suplente.

"Cuando vine tenía pocos minutos. No tenía la confianza que tenía en el Eibar y tampoco me la transmitían en el cuerpo técnico. Gaizka, al que ya conocía porque en el Eibar le tuve cuatro años, me ha aportado mucho. Y esa confianza te la transmite el mister", dijo el jugador portugalujo en rueda de prensa tras el entrenamiento de su equipo.

Capa tuvo muy buenas palabras hacia el Eibar, su anterior equipo y al que se medirá por primera vez tras no haber jugado en la primera vuelta en Ipurua, pero recordó que jugar en el Athletic era su "sueño" y que lo está "cumpliendo"."La palabra Eibar me trae muy buenos recuerdos. Fui con 19 años, era un chaval y como futbolista y como persona fui creciendo cada año a mejor. El Eibar me lo dio todo desde el primer minuto, pero tuve la oportunidad de venir aquí, que era mi sueño, y aquí estoy cumpliéndolo", se felicitó.

Capa espera que no le pase lo que le ocurrió a su compañero y también exarmero Dani García, quien confesó que se vio un tanto superado emocionalmente en Ipurua. "Sí que he hablado con Dani de eso. Para el Eibar queremos lo mejor y después de este partido, en el que lo que queremos es ganar los tres puntos, que les vaya de fábula", deseo a los azulgranas."No tuve la oportunidad de jugar allí y espero poder jugar y dejar los tres puntos en San Mamés", añadió. Ya respecto al choque del sábado, ve un duelo entre dos equipos que están "en un buen momento", en el que el Athletic deberá intentar "su estilo, que lo conocemos bien".

"Juega por banda buscando centros y metiendo balones a los delanteros para empezar a jugar en campo contrario", explicó especialmente preocupado por los delanteros armeros "Charles, Kike (García) y Sergi (Enrich)". "Charles es un rematador dentro del área al que hay que encimarle, Kike igual y Sergi lo mismo. Fuera del área son tanques corpulentos que saben cubrir bien el balón, que saben abrir bien los balones para luego llegar al área", explicó.

Aunque Capa ve a su equipo con armas para complicar el encuentro al Eibar. "Nosotros tenemos que aprovechar la velocidad de Willy a las espalda de los centrales y también del juego de banda", apuntó."En un derbi hay tensión, ganas, agresividad y siempre quieres imponerte a tu rival. Y más en un derbi este nivel", reparó.

El lateral vizcaíno, por otro lado, no quiere entrar a valorar demasiado la clasificación de su equipo, tras remontar en las diez jornadas de Garitano desde los puestos de descenso hasta la mitad de la tabla, donde está ya a la misma distancia del descenso que de los puestos de Liga de Campeones. "No me fijo mucho en esas palabras, de Champions y demás. No vamos a fijarnos en mirar hacia arriba de momento. Lo hemos pasado mal al principio de temporada, hemos estado metidos en el hoyo y en lo único que pensamos es en ir cada fin de semana a cada partido con todo", aseguró. Sí valoró la mejora con el técnico de Derio. "Cuando vino Gaizka lo primero que dijo es que teníamos que ser un defensa sólida. Y nos hemos ido reconstruyendo de atrás hacia adelante. Ahora lo único es dar un mayor ímpetu es al balón parado", dijo.