Las opciones del Barça en busca de 'el nuevo Larsson'

Es ya conocido por todos que el Barça busca un 'Larsson' en este mercado de invierno, sobre todo, tras la marcha de Munir al Sevilla hace escasos días. Lo ha dicho Valverde en rueda de prensa, y la escasez de delanteros en plantilla lo demuestra.

Las últimas informaciones llegadas desde Barcelona apuntan a que el club catalán ya ha elegido, y su elección es Cristhian Stuani. El tercer máximo goleador de LaLiga Santander (12 tantos – solo por detrás de Messi y Suárez) cumple con todos los requisitos que exige el cuerpo técnico: delantero experimentado, que conozca la liga española y que sepa bien cuál será su rol dentro del equipo.

Compatriota de Luis Suárez, sabe que quitarle el puesto a uno de los mejores del mundo será muy complicado, sin embargo, la recta final de la temporada es muy larga, y confía en tener oportunidades para sentirse útil dentro de la entidad azulgrana. A sus 32 años, el uruguayo es uno de los delanteros más en forma de los últimos años, con grandes actuaciones en el Girona que le han permitido codearse con los mejores goleadores del planeta fútbol. Ya la campaña pasada firmó unos registros espectaculares (21 goles), lo que le sirvió para ser vinculado a grandes equipos tanto de la Premier League como de la propia LaLiga Santander.

No obstante, la operación tiene algún que otro inconveniente. Muchas voces cuestionan que el pago de su cláusula (15 millones de euros) sea lo correcto debido a su edad, por lo que barajarían la opción de obtenerlo en forma de cesión. Algo que se antoja muy difícil, ya que el Girona no vería con buenos ojos desprenderse de su mejor activo ofensivo a mitad de temporada sin recibir nada a cambio para buscar un sustituto. Por ello, el Barcelona todavía tiene sobre la mesa otras opciones. Aunque no cumple con uno de las condiciones básicas exigidas por Valverde, desde Inglaterra se ha especulado con la posibilidad de que Olivier Giroud recale en 'Can Barça'. A pesar de ganarle la partida a Álvaro Morata en la pelea por el '9' en el Chelsea, el francés sabe que si finalmente el conjunto londinense se hace con los servicios de Gonzalo Higuaín, su participación en el once de Sarri se verá bastante reducida.

Otra de las opciones interesantes que baraja la secretaría técnica culé es la del también uruguayo Maxi Gómez. Su irrupción la temporada pasada ya le convirtió en una de las promesas en el fútbol europeo, abriéndole las puertas de muchos equipos de la élite (19 goles). Su continuidad en el Celta para asentarse y seguir progresando parecía la mejor opción, pero su imparable crecimiento le permiten saltar a la palestra de 'gigantes' como el Barcelona. Por proyección (22 años) y talento, sería una propuesta muy acertada por el Barça, no obstante, un desembolso del calibre de su cláusula (35-40 millones de euros) a estas alturas de temporada hace dudar a las altas esferas azulgranas.

Lo que está claro es que el Barça necesita un recambio para Luis Suárez, tanto a corto como a largo plazo. Ahora es la dirección deportiva culé la que debe decidir si buscar un fondo de armario para estos meses, o apostar definitivamente por el futuro reemplazo del '9'.