Song: ?Sabía que no iba a jugar mucho, no me importó, iba a ser millonario?

Barcelona, 19 may (EFE).- El camerunés Alex Song, que jugó dos temporadas en el Barcelona a partir de 2012, admitió este martes que sabía que en el club catalán "no iba a jugar mucho", pero no le importó porque "iba a ser millonario".



Así lo aseguró en un vídeo en directo en Instagram con su compatriota de la NBA, Pascal Siakam, actual jugador de los Raptors de Toronto, campeón de la NBA, en una conversación sobre el éxito de jóvenes jugadores y cómo les afecta convertirse en millonarios.



"Cuando el Barça me ofreció un contrato y vi lo que ganaría, no me lo pensé dos veces. Sentí que mi esposa y mis hijos deberían tener una vida cómoda una vez terminara mi carrera. Conocí al director deportivo (Andoni Zubizarreta) y me dijo que no jugaría mucho, pero no me importó, sabía que ahora me haría millonario", indicó.



Song relató que en su primer contrato con el Arsenal (2005) cobraba 15.000 libras semanales, casi cuatro veces más de lo que ganaba en el Bastia: "Imagina lo que era eso para un adolescente, podía hacer compras, ir a fiestas? Fui a un entrenamiento y vi a Thierry Henry llegar en un coche que era una joya. !Y lo tuve!".



El centrocampista camerunés admite que dos meses después se arrepintió de haberlo comprado. "Gastaba todo el dinero en combustible, al final lo cambié por un Toyota", recuerda Song, quien admite que solo en los últimos cuatro años de su vida como 'gunner' empezó a darse cuenta de la necesidad de no derrochar tanto.



En la actualidad, Alex Song se encuentra sin equipo. Estaba en el Sion suizo, pero le despidieron por negarse a rebajarse el sueldo.