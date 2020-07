El Barça se 'despide' de Lautaro Martínez

A sólo cinco días de que deje de estar activa la cláusula de 111 millones de Lautaro Martínez, el Inter se muestra tranquilo, tanto que ha dejado de buscarle recambios. La presión del Barça ha disminuido en las últimas semanas ante la fortaleza demostrada por el club de Milán, que se ha negado a rebajar ni un euro la cláusula ni aceptar las diferentes fórmulas que les hacían los blaugranas. Y el hecho de cerrar la contratación de Achraf no ha hecho sino reforzar su postura.

El Barça había tratado de meter en todas las ofertas a Semedo o a Junior, o a los dos, valorándolos muy por encima de su precio de mercado. Pero el Inter ya se ha asegurado su primera opción para el lateral diestro y, a día de hoy, sólo se desprendería de argentino si alguien llegara y pagara su cláusula.

No obstante, el jugador no está brillando en este regreso a la competición. Ante el Brescia, su equipo goleó (6-0), pero él no 'apareció' y acabó siendo sustituido por Lukaku, lo que ha abierto el debate sobre si tiene la cabeza en Barcelona. No en vano, más de una vez ha dicho que le gustaría jugar junto a Messi. Sin embargo, su técnico, Antonio Conte, salía al rescate: "Desde el punto de vista del compromiso, no puedes culparlo. Seguramente en un partido como éste merecía hacer un gol por las oportunidades creadas y tener una satisfacción personal. Pero estoy tranquilo, sé que tenemos que hacer en este mini torneo y sé que tengo jugadores buenos y profesionales que aman al Inter", aseguraba el entrenador interista.

Con el Barça más pendiente de resolver los problemas internos y de ganar el campeonato, todo hace indicar que si quieren a su otro gran objetivo de este verano tendrán que negociar ya sin tener la carta de los 111 millones de cláusula.