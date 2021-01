El contenido de la carta del Barça a Setién para no pagarle

El extécnico del Betis sigue sin cobrar su finiquito en el Barça y el asunto acabará en los juzgados porque el club catalán acusa a Setién de falta de motivación y de incapacidad para lograr que el equipo jugase a buen nivel. Según ha desvelado 'El Larguero' de la Cadena SER, en la carta de despido que el Barcelona envió a Quique Setién el pasado 15 de septiembre se argumentan una serie de razones que los dirigentes van a utilizar en el juicio para explicar que el técnico cántabro no está capacitado para entrenar al equipo y por tanto, para no pagarle el finiquito.



"Es público y notorio su falta de liderazgo en el equipo, generando su actitud críticas continuas, al ser el segundo entrenador quien parecía dirigir los partidos y los entrenamientos y no usted", asegura una misiva en la que los culés tratan de justificar los motivos por los que no desean abonar el finiquito al técnico. Se recogen también las duras palabras de Setién a Messi en Balaídos: "Si no te gusta, ahí tienes la puerta".



Promesas incumplidas en el estilo de juego

El Barça acusa a Setién de no haber cumplido con las promesas que hizo a su llegada, especialmente referidas al juego al estilo y al uso de la cantera, motivos por los cuales no le consideran capacitado. Y le recuerda a Setién que cogió el equipo líder y no ganó LaLiga, que cayó en cuartos de la Copa del Rey después de haber jugado ocho de las últimas diez finales y que en Champions cayó en cuartos con la mayor derrota en la historia europea del club.



En más de una ocasión recalca la pérdida de confianza de la plantilla, que mostró su disconformidad permanentemente en público y se quejó de su falta de autoridad.







