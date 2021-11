'Pacha' Espino y el sueño de ser internacional

Llega otro parón por Selecciones y varios jugadores del Cádiz abandonan las filas para acudir a la llamada de sus cuadros nacionales. Sin embargo hay un futbolista que sueña con esa convocatoria, pero nunca llega pese a su buen rendimiento. Ese es 'Pacha' Espino.

El uruguayo ya ha declarado en varias ocasiones que está deseando que la Selección de Uruguay cuente con él. El lateral zurdo trabaja a diario y destaca en cada partido de Liga. Es el pulmón del Cádiz, ese jugador de energías inagotables, que defiende, corre la banda, centra, presiona al portero y hasta marca goles.

Sin embargo, todo ese esfuerzo no se ve recompensado cuando llega el momento de que Tabárez anuncie la lista de convocados. Espino es uno de los jugadores más destacados de cada jornada precisamente por su intensidad y su garra. Esa garra charrúa de la que él siempre habla orgulloso.

La llamada de la Selección de Uruguay tendrá que seguir esperando, ya que esta vez tampoco ha podido ser, pero lo que está claro es que en el Cádiz seguirá teniendo su puesto fijo en el once inicial. Y es que Espino no tiene competencia, han pasado varios lateral izquierdos por el Submarino Amarillo, pero no les ha dejado la oportunidad de entrar en la titularidad debido a su gran rendimiento.

De momento, el lateral lo ha jugado todo esta temporada junto al portero titular del equipo, Conan Ledesma. Espino acumula 1170 minutos y dos goles. Sus cifras en cada partido son asombrosas. Si aún no ha recibido la llamada de la Selección uruguaya no ha sido por falta trabajo y entrega.