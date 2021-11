Un nuevo estadio para el Cádiz y que se llame Estadio Carranza.

La construcción de un nuevo estadio para el Cádiz CF es uno de los proyectos a medio plazo que tiene en mente la actual directiva amarilla, con Manuel Vizcaíno a la cabeza. Una cuestión que viene dando mucho de qué hablar entre los gaditanos.

La falta de suelo en la ciudad, la idoneidad, o no, del proyecto, la relación con el Ayuntamiento... Muchas y variadas han sido las declaraciones públicas al respecto en los últimos meses. Especialmente desde que la 'casa' del Cádiz CF haya cambiado de nombre por una decisión política, pasando a llamarse ahora Nuevo Mirandilla.

El último en pronunciarse al respecto ha sido un peso pesado del vestuario amarillo como es Juan Cala, quien ha demostrado no tener pelos en la lengua. "Sí, veo que el Cádiz CF necesite un estadio nuevo. El nuevo Bernabéu, por ejemplo, es espectacular y aquí se podría construir algo similar en miniatura", ha dicho en los micrófonos de Deportes Cope Cádiz, donde también ha aseverado que él "lo llamaría Estadio Carranza". "Lo he conocido así desde pequeño. De todas formas creo que el nombre tendrían que elegirlo los abonados del Cádiz CF", apostilló.

Al respecto, siguió argumentando su pensamiento Cala: "Lo ideal sería construirlo en Cádiz capital. Si es en el mismo sitio para hacer otro bonito, mejor todavía, aunque eso es complicado".

Sobre su futuro, una vez que cuelgue las botas, también fue cuestionado Cala, a quien le gustaría seguir ligado al Cádiz CF bajo otra fórmula. Aunque tiempo al tiempo... "Ojalá que a Juan Cala futbolista le quede mucho sobre el rectángulo de juego. Ahora bien, me gustaría seguir aquí en otro papel cuando me retire. Este club reúne muchas condiciones. Estoy cerca y, aunque no llegué cadista (sí simpatizante), me hago cadista porque he vivido muchas cosas buenas. Ojalá pueda seguir ligado al club al retirarme".

De ahí que no sea extrañar que fuera comparado con Piqué: "Ojalá tuviese la mitad de calidad e ideas que Piqué".