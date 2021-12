Los Gudelj, una saga de futbolistas... y de una tenista

El próximo lunes 3 de enero (21:15 horas), si el coronavirus y los brotes de omicron que vienen afectando a los diferentes plantillas de LaLiga lo permiten, el Nuevo Mirandilla va a acoger un enfrentamiento entre el Cádiz CF y el Sevilla FC que será muy especial para la familia Gudelj. Una verdadera estirpe de deportistas que verá cómo los clubes de dos de sus hijos se juegan los tres puntos en el que será el último partido de la primera vuelta.

Mientras que el sevilista Nemanja Gudelj afronta su tercera temporada en Nervión con bastante menos protagonismo que en las dos anteriores, después de haber estado en la rampa de salida el pasado verano, cuando no salió, al no haber encontrado ninguna oferta que cumpliera con sus expectativas, en las últimas semanas ha entrado más en juego debido a la plaga de lesiones que ha venido afectando al plantel de Julen Lopetegui. En cualquier caso, se antoja prácticamente imposible que se viva un duelo cainita entre los Gudelj, pues su hermano menor, Dragisa, milita en el primer filial del Cádiz y nunca ha sido convocado con el primer equipo hasta la fecha por Cervera. Siendo todo un habitual en el once de Alberto Cifuentes en el Cádiz B, sólo los caprichos del destino -o un brote de coronavirus en la primera plantilla del Cádiz- podría deparar algo así.

Con contrato hasta 2022, Dragi Gudelj, como así conocen cariñosamente en la familia al pequeño de sus hijos varones, es titularísimo en los esquemas del primer filial amarillo, habiendo sido titular en 15 de los 16 partidos que el Cádiz B ha disputado hasta la fecha en el Grupo IV de la Segunda RFEF. Con el primer conjunto amarillo, Dragi Gudelj ha participado con el primer equipo durante la pasada pretemporada, habiendo demostrado ser un jugador interesante como lateral y como central izquierdo. Con una buena pegada, fue, incluso, el encargado del balón parado a las órdenes de Cervera. Sin embargo, su edad le impide dar el salto al primer plantel amarillo, ya que al no ser sub 23, no podría volver a bajar al filial.

Y es que los Gudelj esconden una saga de futbolistas que va más allá de sus dos hijos, Nemanja y Dragisa. Su padre, Nebojsa, es entrenador y fue también futbolista profesional. Jugó en el Partizán y luego dio el salto a España para defender los colores del Logroñés, con el que fue titularísimo y consiguió un ascenso, tras haber descendido previamente. Tras ello, marchó al Leganés y luego emigró a Holanda.

Pero hay más, pues otro Gudelj que se convirtió en ídolo del Celta y el Compostela en los 90, Vlado Gudelj, también tiene mucho que ver con la familia. El actual delegado del Celta de Vigo es tío de Nebojsa; es decir, del padre de los futbolistas del Sevilla FC y el Cádiz.

Pero no todo es fútbol en casa de los Gudelj, donde no sólo se caracterizan por sus dotes con el balón. Son, ante todo, deportistas. Y de ahí que la pequeña de la familia, Vanja, se haya dedicado al tenis. Ya ha superado la mayoría de edad y lleva algo más de ocho años trabajando al más alto nivel. Tiene cualidades y se esfuerza por llegar a convertirse en un referente del deporte de la raqueta, al igual que sus hermanos en el fútbol.