Oficial: Rubén Alcaraz llega cedido al Cádiz hasta final de temporada

Segundo fichaje del Cádiz en este mercado y segundo futbolista que llega procedente del Real Valladolid. El club ha hecho oficial el fichaje de Rubén Alcaraz que llega cedido hasta final de temporada, aunque en su contrato existe opción de compra al cumplir una serie de objetivos.

Esta mañana saltaba la noticia en Valladolid cuando el jugador no entrenaba junto al resto de la plantilla pucelana. Tras unas horas de incertidumbre se conocía la noticia de que el jugador se había ejercitado este jueves junto al resto de sus nuevos compañeros en la ciudad deportiva Bahía de Cádiz. Según informa el Cádiz Club de Fútbol en un comunicado en su página web, el centrocampista ya ha pasado el reconocimiento médico, por lo que es muy probable que pueda ser de la partida este sábado en el choque ante el Levante.

El jugador viene a reforzar el centro de campo, parcela en la que Sergio González tiene las bajas de larga duración de José Mari y Jon Ander Garrido. El roteño se lesionaba en el Trofeo Carranza y no ha podido tener minutos esta temporada mientras que en el caso del vasco, el jugador ni tan siquiera está inscrito en LaLiga por lo que no tiene dorsal. Además, Jens Jonsson y Tomás Alarcón no han podido entrar en las convocatorias en las últimas semanas por diversos problemas físicos.

Si Fede San Emeterio firmó con el Cádiz para cumplir el papel de pivote defensivo en el 4-4-2 de Sergio González, en el caso de Alcaraz es todo lo contrario. El barcelonés destaca por su calidad, no le quema el balón en los pies y destaca en las acciones a balón parado, tan importantes para un equipo de la zona baja como es el Cádiz.

Nacido en Barcelona (01/05/1991) juega como mediocentro acumulando casi un centenar de partidos en la máxima categoría. Formado en las categorías inferiores del CF Damm, pasó por Gramanet, Prat y Hospitalet antes de dar el salto al fútbol profesional de la mano del Girona en 2015, donde permaneció dos temporadas. Tras una campaña en el Almería (17/18) dio el salto a LaLiga Santander con el Real Valladolid, donde ha militado las cuatro últimas temporadas, logrando dos permanencias con los pucelanos.

Con la llegada de Alcaraz y Fede, Sergio tiene hasta seis centrocampistas a su disposición, por lo que hay un auténtico overbooking. El principal damnificado podría ser Jonsson, el danés termina contrato en junio y tendría que jugar 25 partidos para poder renovar.