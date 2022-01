Alejo no se corta: "Si sale eso, dejo el fútbol"

No sentó nada bien la victoria del Cádiz CF por 0-2 ante el Levante en el Ciudad de Valencia. Los amarillos, que sumaron su primer triunfo liguero con Sergio González en el banquillo, acumulan cuatro puntos de los últimos seis posibles y comienzan a sacar la cabeza. Todo lo contrario que los granotas, que pincharon ante un rival directo por eludir el descenso que los entierra aún más en la última posición de la tabla.

El Cádiz CF se adelantó por medio de Álvaro Negredo, en la primera mitad, y de Salvi, en la segunda. Un 0-2 que hizo mucho daño en la moral de los levantinistas, despertando una auténtica tangana sobre el campo que propició una tsunami de amonestaciones y la expulsión del segundo entrenador del Cádiz CF y de Alessio Lisci, técnico del Levante.

Según el acta arbitral de Soto Grado, Lisci fue expulsado del Ciudad de Valencia por "salir del área técnica hacia el banquillo rival de manera agresiva y con ánimo de confrontación". "No es que me lo cuenten, es que yo lo he visto. Alejo hizo un gesto a la grada que sobraba, porque la afición del Levante es muy respetuosa. Pero es la tensión, es el fútbol y ya está", dijo el preparador levantinista tras el partido.

Y sobre ello, lógicamente, fue cuestionado también el protagonista de la acción, Iván Alejo. El futbolista del Cádiz CF, como ya hiciera con la entrada de Casemiro durante el partido ante el Real Madrid, volvió a demostrar que no tiene pelos en la lengua. "No he hecho ningún gesto a la afición del Levante. Era una celebración con Salvi haciendo la letra 'L'", aclaró Alejo al programa Tiempo de Juego de la Cadena Cope. Y fue más allá: "Jamás le diría a una afición A Segunda. Si sale algún gesto de esos, dejo el fútbol".

El colegiado Soto Grado, por su parte, amonestó a Iván Alejo en esa acción por "discutir con un contrario provocando una confrontación masiva".

"Vamosssss mi banda!! Muy feliz por ayudar al equipo a conseguir una victoria importantísima. ¡Seguimos en la pelea! Nos lo merecíamos", dijo Iván Alejo en redes sociales tras el partido.