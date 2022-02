Vizcaíno, sobre el acta arbitral: "Mi hijo se ha equivocado".

Manuel Vizcaíno, presidente del Cádiz CF, participó en Carrusel Deportivo de la Cadena Ser tras la derrota del conjunto amarillo ante un rival directo por la salvación como el Mallorca. Un encuentro que estuvo marcado por unas decisiones arbitrales que enojaron al máximo mandatario amarillo y que, entre otras cosas, revivieron un comunicado dirigido directamente a Luis Rubiales, presidente de la RFEF: "Luis, arregla el tema del VAR".

"Mi hijo se ha equivocado en el túnel de vestuario. Le ha dicho que tenía mucha cara, pero en ningún momento sinvergüenza. El matiz es relativo", espetó Vizcaíno al referirse al acta arbitral y al hecho de que Carlos del Cerro Grande hubiera apuntado en la misma que el hijo del presidente del Cádiz CF, Manuel Vizcaíno Melero, se dirigió hacia su persona dándose palmadas en la cara y entonando "eres un sinvergüenza".

Sobre el VAR y los dos penaltis pitados en contra al Cádiz CF, Vizcaíno tampoco se mordió la lengua: "A ver si tengo la suerte de hacerle ver a Rubiales que hay que seguir un criterio y él, como presidente de la RFEF, debe tomar el mando. Parecía que se seguía un criterio, pero hoy ha cambiado para perjudicar clarísimamente al Cádiz".

Por ello, el máximo mandatario del Cádiz no dudó, tampoco, en defender los intereses del club que dirige: "Me quejo de la falta de criterio. En jugadas exactamente iguales, la cruz siempre le toca al Cádiz. No digo que sea o no sea penalti, solo pido un criterio único",