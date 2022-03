Haroyan, de la titularidad al ostracismo y su continuidad en el Cádiz sigue en el aire...

El jugador no ha tenido minutos en el últimos partidos de los gaditanos en liga

Varazdat Haroyan fue el primer fichaje del Cádiz Club de Fútbol en el mercado de verano. Recomendación de Joaquín Caparrós, seleccionador de Armenia, el defensa central llegó como un auténtico desconocido para la afición, ya que se trataba de un futbolista sin experencia en Europa Occidental debido a que solo había jugado en su país natal y en otras ligas menores como la de Irán, Kazajistán o Rusia. A pesar de la llegada de Víctor Chust en el tramo final del campeonato y seguir contando en la plantilla con jugadores como Marcos Mauro, Fali o Juan Cala, aunque el lebrijano reconocería más tarde que pensó incluso en su retirada, la realidad es que 'Vato' tuvo muchos minutos en el inicio de la temporada.

Fue titular en diez de los primeros once encuentros del campeonato doméstico, y con una media de una cartulina amarilla cada dos partidos, no pudo estar en el encuentro ante el Mallorca por sanción. Fue una pieza importante con Álvaro Cervera, ya que se trata de un jugador con un imponente juego aéreo, llegó a marcar incluso en la derrota del Cádiz CF ante el Rayo Valllecano en la capital de España.

Sin embargo, la salida del técnico guineano y el fichaje de Sergio González cambió por completo la situación del zaguero. El catalán ha dirigido diez partidos del submarino amarillo, ocho en liga y dos en Copa del Rey, y tan solo ha jugado tres partidos. Tras ser titular en Copa ante el Sporting en El Molinón, se perdió el estreno liguero con Sergio en el Nuevo Mirandilla ante el Espanyol, aunque posteriormente sería titular ante el Levante UD y frente al RCD Mallorca en Baleares (5 de febrero) y desde entonces no ha vuelto a tener minutos en el campeonato doméstico, llegándose a quedar fuera incluso de algunas convocatorias.

La pérdida de protagonismo por parte del armenio tiene un motivo claro, el cambio de estilo en el conjunto gaditano. El nuevo entrenador ha implementado una filosofía de no rifar un solo balón, el Cádiz ahora sale jugando desde atrás, y el juego de toque no es una de las cualidades de Haroyan. Víctor Chust y Luis Hernández se han asentado en el once titular, se entienden a la perfección y su buen nivel ha conllevado a que incluso Fali sea suplente. A sus 29 años, tiene contrato hasta junio del año 2023 con el cuadro gaditano, aunque dada su situación, con los pocos minutos que está teniendo y el posible cambio de estilo, su salida en el próximo verano no sería descabellada.