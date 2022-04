Se cumplen dos años del fallecimiento de Michael Robinson, "un inglés de Cádiz"

Fue consejero del Cádiz CF y en 2018 fue nombrado Hijo Adoptivo de Cádiz

Este jueves se cumplen dos años del fallecimiento de Michael Robinson (1958-2020). Nacido en Leicester, se definía así como mismo como un "un inglés de Cádiz" y siempre bromeaba al decir que "no soy británico, soy gaditano", llegando incluso a decir que "bajará antes el Real Madrid que el Cádiz". En 2018 fue propuesto como hijo adoptivo de Cádiz, distinción que aceptó. Icónicas son dos imágenes suyas, la primera de ellas con el ascenso del equipo gaditano a Segunda división en 2002 a Las Palmas, y a Primera división en 2005 en Chapín, llegando a ser consejero de la entidad.

La historia de amor entre el inglés y el Cádiz Club de Fútbol comenzó cuando el campeón de Europa con el Liverpool ficha por CA Osasuna y conoce la Tacita de plata. En 1989, ya retirado, ficha por TVE y en 1990 y se convirtió en una de las voces inconfundibles de Canal Plus, llegando a protagonizar uno de los momentos más apasionantes del programa televisivo El Día Después.

Fue presentador del Trofeo Carranza en el año 1997 y encarnó al rey Baltasar en la cabalgata de Reyes magos en el año 1999.

Su fallecimiento, en los peores momentos de la pandemia, dejó huérfano al cadismo. Monica Marchante, compañera de Robinson durante muchos años afirmaba que "no sabría explicar de dónde viene el vínculo tan profundo que tenía Michael con el Cádiz. Le llevó incluso a investigar en la historia para buscar un vínculo con la Armada Invencible y sus propios orígenes irlandeses. Estuve con él dos veces en el Ramón de Carranza, en el partido de Robinho y en el famoso partido de Cheryshev. Él estaba feliz por estar allí".

Oli, ex jugador del Cádiz, y héroe del ascenso a Primera en Chapín, hablaba del inglés diciendo que "que mi puerta de entrada, así que le debo mucho. Me acuerdo de él en la celebración de Chapín, me acompañó en el autobús y en ese trayecto de media hora fue mi compañero, era uno más del vestuario. En la celebración sintió el ascenso como si hubiese sido él el que hizo el gol de Chapín. Él decía que fue su momento futbolístico de mayor alegría".

"Michael fue campeón de Europa como futbolista y fue campeón del mundo en comunicación, se inventó una nueva forma de trasladar fútbol", destacó Manuel Vizcaíno, presidente de la entidad, tras el fallecimiento del ex jugador.