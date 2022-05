Trabajó en el Cádiz, rechazó al Madrid y se ha quedado a las puertas de la final de la Champions

En el año 2008 abandonó la disciplina del cuadro gaditano tras el descenso a Segunda B

Lorenzo Buenaventura es uno de los mejores preparadores físicos de Europa. El sevillano llegó al Cádiz Club de Fútbol en la década de los ochenta, en uno de los mejores momentos en la historia del cuadro gaditano en Primera división, aunque posteriormente pasaría por otros conjuntos como el Real Valladolid, dónde coincidiría con Víctor Espárrago, también trabajaría en el RCD Espanyol y en la selección argentina en el Mundial del año 2022 en Corea y Japón.

En el año 2005 regresó al Cádiz y los gaditanos lograrían un ascenso a Primera división en Jerez. Tuvo grandes ofertas durante su etapa en la Tacita de plata, ya que rechazó propuestas del Manchester United y el Real Madrid en el año 2007. Alcanzó una grandísima popularidad y todos los futbolistas querían trabajar con él. Futbolistas como Heinze, Verón, Kewell, Petrov o Batistuta pasaron por sus manos.

Sin embargo, la historia de Lorenzo Buenaventura y el Cádiz se acabaría en el 2008, cuando firmó por el FC Barcelona. A su llegada al cuadro blaugrana, Pep Guardiola quiso incorporarlo a su cuerpo técnico y el sevillano no rechazó la propuesta.

Llegó a decir que "cualquier profesional sueña con estar en un Mundial, unos Juegos Olímpicos o un club grande como el Barcelona y ahora es mi oportunidad". Su salida coincidió con el descenso del submarino amarillo a Segunda B, situación que le provocó "una enorme tristeza".

"Supongo que es el momento de buscar culpables y todos tenemos parte de culpa. Que nadie piense que me voy por el descenso, porque esta oferta era algo que meditaba desde el año pasado y no he podido rechazarla", aseguraba en ese momento Buenaventura.

Desde entonces, el sevillano ha acompañado en todo momento a Pep Guardiola en su trayectoria profesional. Hizo historia en Barcelona, club con el que llegó a ganar un 'sextete' y convertirse en un equipo referente en la historia del fútbol.

En el año 2013, y tras una temporada sabática, firmó por el Bayern Múnich junto al entrenador de Sampedor, mientras que en el año 2016 firmaba por el Manchester City, su actual equipo.

El palmarés de Lorenzo Buenaventura es envidiable: Dos Champions League, una Premier League, tres campeonatos en la liga española, tres campeonatos de la Bundesliga y tres Supercopas de Europa, entre otros.

Este miércoles se quedó a las puertas de una nueva final de la Champions League tras la eliminación a manos del Real Madrid, club al que rechazó en el año 2007.